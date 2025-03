Ni Novak Đoković više nije vjerovao šta ga pitaju u Majamiju: "Hajde mi ti reci šta misliš?"

Novak Đoković mnogo puta je isticao da je servis najbolji udarac Jakuba Menšika i nije mogao da vjeruje da opet to mora da objašnjava u Majamiju.

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u finalu mastersa u Majamiju od mladog Jakuba Menšika (7:6, 7:6), igrača kog je još prije nekoliko godina primijetio i "uzeo pod svoje". Nole je u više navrata istakao da Menšika vidi kao jednog od svojih nasljednika u tenisu, pa ne čudi što ga je toliko hvalio poslije poraza na Floridi kada nije htio da priča o problemima sa okom, kao i o svađi sa organizatorima turnira.

Tek kada je pobijedio Đokovića, novinari su počeli da poklanjaju pažnju Menšiku, tako da nisu previše obraćali pažnju šta je to do sada srpski as pričao o Čehu. Mnogo puta je isticao njegov nevjerovatni servis, tako da nije mogao da vjeruje da je ponovo upitan za to poslije finala.

I sam je bio iznenađen da mora opet da objašnjava istu stvar, tako da je pažljivo saslušao i poručio: "A, šta vi mislite?", pošto je sve bilo vrlo očigledno.

N : "Smatraju vas najvećim igračem taj-brejka u istoriji muškog tenisa, gledano po procentima. Jakub je ove nedjelje imao skor 7-0 u taj-brejkovima. Šta mislite, šta u njegovoj igri mu omogućava da se podigne u tim ključnim trenucima?"

: "Šta ti misliš?" N : "Mislim da ima nevjerovatnu sposobnost da odigra najbolje u ključnim trenucima..."

: "Mislim da ima nevjerovatnu sposobnost da odigra najbolje u ključnim trenucima..." Đ : "Ali, šta ti misliš? Koji udarac odlučuje?"

: "Ali, šta ti misliš? Koji udarac odlučuje?" N : "Servis. Servis...".

: "Servis. Servis...". Đ: "Eto. Ako imate jak servis - a on je konstantno bilježio 20 asova po meču - u taj-brejku svaki igrač servira po dva poena, i on time stvara ogroman pritisak. Napravite jednu grešku, dvije, izgubite mini brejk, a onda on počne da servira jako i sve je gotovo. Taj-brejk je gotov, praktično".

Podsjetimo, Jakub Menšik je sa Novakom Đokovićem trenirao tokom 2022. godine u Beogradu i Crnoj Gori, a od jesenas je došlo do njegovog velikog proboja na velikoj sceni tako da je od ovog ponedjeljka 24. na svijetu.

