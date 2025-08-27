logo
Delije podržale igrače Zvezde: Neočekivano kome je poraz najteže pao

Autor Dragan Šutvić
Pogledajte kako su fudbaleri Crvene zvezde otišli pred Delije poslije eliminacije iz Lige šampiona.

Delije podržale igrače Crvene zvezde poslije ispadanja od Pafosa Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Crvena zvezda ove sezone neće igrati Ligu šampiona pošto je na Kipru samo remizirala protiv Pafosa (1:1), a malo je reći da su njeni fudbaleri bili utučeni poslije svega. Vidjeli smo kako su mnogi od njih odmah popadali na travu, a potom su otišli na tribinu s navijačima, kojima su se zahvalili na posvećenosti.

Pogledajte

00:31
Delije podržale igrače
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Delije su podržale fudbalere i zapevale su sa njima, a čini se da je taj trenutak posebno emotivan bio za njih. Tako su mnogi igrači Crvene zvezde i zaplakali, što se može vidjeti na snimku koji je objavio klub.


Vidjeli smo suze u očima kapitena Mirka Ivanića, koji je jedva smogao snage za izjavu poslije utakmice, dok je čini se poraz vrlo teško pao i golmanu Mateusu. To je malo iznenađenje kada se zna da je tek nekoliko nedjelja u Zvezdi, ali je očigledno već postao vrlo vezan za klub i bio je jedan od najboljih u dvomeču s Pafosom.

Upravo je Mateus bio i najemotivniji poslije meča koji je takođe obilježio i veliki incident, pošto je redar napao fudbalera crveno-bijelih Stefana Lekovića, poslije čega je Marko Arnautović izletio iz svlačionice za njim.

Šta dalje za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda se sada seli u Ligu Evrope gdje će u petak od 13 časova saznati protiv kojih osam klubova će igrati ove jeseni i zime. 



Pogledajte

00:30
Pafos , Crvena zvezda,slavlje,haos
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

