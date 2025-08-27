logo
Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević bijesan 2

Autor Dragan Šutvić
2

Potpuni haos izbio je na kraju utakmice Pafos - Crvena zvezda.

Tuča na utakmici Pafos Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Skandalozan kraj utakmice Pafos - Crvena zvezda u Limasolu obilježio je i potpuni haos kraj terena. U nadoknadi vremena izbila je tuča u tunelu za igrače, a prema pisanju srpskih izvještača sa stadiona fudbaler crveno-bijelih Stefan Leković (21) dobio je nekoliko udaraca. Nezvanično - od redara.

Zbog toga je Marko Arnautović istrčao iz svlačionice da bi stao u odbranu svog napadnutog saigrača, a vratio se nazad kada se situacija smirila.

Vladan Milojević govorio je poslije meča o napadima na svoje igrače: "Sve vreme je bila tuča, problemi na tribini, imamo dva prebijena igrača, neće da daju loptu... Vidjeli ste, strašno, ovo je na nivou seoske lige".

U sukobu kraj terena učestvovao je i Zvezdin trener golmana Nemanja Supić, koji je bio iskjučen a potom je pokazao srednji prst ka tribini na kojoj su bili ratoborni navijači Pafosa.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Pafos Liga šampiona

Komentari 2

Gibon

Odavno nisam vidio pogubljenijeg Olivera, sudiju sa takvim rejtingom, napravio je niz propusta na kraju...od male nadoknade vremena, do skidanja dresa ovog što je dao go,pa ga sakrivaju njegovi saigrači a to je drugi žuti,preko ovolikih primitivnih ispada sa redarima i djecom za vraćanje lopti,ovi su tzv Kiprani ukrali jednon20 minuta u dva meča ,brat bratu, što reče Miloje,na nivou seoske lige....baš loše suđenje...

Milko

Miloje ako je nešto na nivou seljačkog to si ti i igra tvojih pulena

