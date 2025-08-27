Potpuni haos izbio je na kraju utakmice Pafos - Crvena zvezda.
Skandalozan kraj utakmice Pafos - Crvena zvezda u Limasolu obilježio je i potpuni haos kraj terena. U nadoknadi vremena izbila je tuča u tunelu za igrače, a prema pisanju srpskih izvještača sa stadiona fudbaler crveno-bijelih Stefan Leković (21) dobio je nekoliko udaraca. Nezvanično - od redara.
Zbog toga je Marko Arnautović istrčao iz svlačionice da bi stao u odbranu svog napadnutog saigrača, a vratio se nazad kada se situacija smirila.
Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević bijesan
Stefan Leković u dresu Zvezde.
Vladan Milojević govorio je poslije meča o napadima na svoje igrače: "Sve vreme je bila tuča, problemi na tribini, imamo dva prebijena igrača, neće da daju loptu... Vidjeli ste, strašno, ovo je na nivou seoske lige".
U sukobu kraj terena učestvovao je i Zvezdin trener golmana Nemanja Supić, koji je bio iskjučen a potom je pokazao srednji prst ka tribini na kojoj su bili ratoborni navijači Pafosa.
Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević bijesan
Bonus video: Snimak Kurira sa stadiona u Limasolu
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!