"Neću da pričam o tome, ne želim alibi": Poslјednja poruka Vladana Milojevića pred Zvezdin meč sezone

Autor Dragan Šutvić
0

Trener Crvene zvezde oglasio se uoči početka utakmice protiv Pafosa i o jednoj temi nije htio da priča.

Pafos Crvena zvezda najava Vladan Milojević Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener FK Crvena zvezda Vladan Milojević nije htio da pred meč protiv Pafosa na Kipru govori o teškim vremenskim uslovima i vlažnosti vazduha od 78 odsto.

"Nećemo da pričamo o tome, u ovom trenutku bi to bio samo veliki alibi, ne želimo alibi. Znamo šta smo uradili do sada, trebalo bi izaći, odigrati muški i ne obraćati pažnju", kazao je Zvezdin trener za TV Arena sport.

Koji je bio posljednji savjet ekipi Zvezde pred meč?

"Ako bi trebalo da im dajemo savjet pred utakmicu, ništa nismo uradili. Šalu na stranu, znamo da nismo u sjajnoj situaciji, imamo 90 minuta da se borimo i damo sve od sebe, da se držimo plana i da sigurno budemo bolji nego u Beogradu", rekao je Milojević.

U odnosu na prvi meč Milojević je napravio jednu promjenu i uveo Radeta Krunića u startnu postavu nakon odslužene suspenzije iskusnog veziste.

"Moramo da budemo ofanzivni, ne po svaku cijenu, ne da srljamo, Pafos voli tranziciju ali trebalo bi da budemo jako obazrivi, da imamo napadački potencijal i da uspijemo da spriječimo te njihove brze napade."

Koliko može Milojevićevo i Zvezdino iskustvo u kvalifikacijama da donese prevagu u odnosu na protivnika koji je prvi put u plej-ofu?

"Naši igrači su dosta ovakvih utakmica igrali, znaju šta da rade, igraju za sebe, svoj klub, svoje porodice, za sve ove ljude koji su došli. Vidjećemo na kraju, neka bude po Božijoj volji".

Pafos - Zvezda igraju od 22 časa po lokalnom vremenu, a 21 prema vremenu u Srbiji. Pobjednik dvomeča igraće u Ligi šampiona.

FK Crvena zvezda fudbal treneri Pafos Liga šampiona Vladan Milojević

