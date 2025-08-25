Tim Crvene zvezde za Ligu šampiona: Marko Arnautović na Kipru, Vladan Milojević napada Pafos sa ovih 11

FK Crvena zvezda igra meč sezone, a Vladan Milojević dobro zna kojih 11 će izvesti na teren od prvog minuta.

Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda igra protiv Pafosa meč "biti ili ne biti" u plej-ofu za Ligu šampiona i može da računa na sve igrače. Trener Vladan Milojević to je potvrdio na konferenciji za novinare, na kojoj se pojavio kraj Radeta Krunića, povratnika u ekipu poslije odrađene suspenzije u prošlom meču.

Centralni vezista Zvezde vjerovatno je u najboljoj formi uz Brunu Duartea među svim igračima Vladana Milojevića i imaće jako bitnu ulogu i u Limasolu u utorak od 21 čas. Kada poznati britanski arbitar Majkl Oliver označi početak utakmice, Krunić će biti u blizini lopte i nosiće veliku odgovornost među Beograđanima.

Milojević će mnogo mirniji pisati startnu postavu na tabli u svlačionici, znajući da može da računa na Krunića, kao i na sve raspoložive igrače. U skladu s tim, očekuje se da odabere ovaj tim za meč godine:

Nema dileme oko toga da će golman biti Mateuš, dok će ispred njega lijevi bek biti Nair Tiknizjan, a desni Seol Jung-Vu. Među njima će ogromna odgovornost biti na centralnim bekovima Milošu Veljkoviću i Rodrigau, koji bi mogao da se vrati u važnu ulogu u startnih 11 nakon odrađene suspenzije, poslije odličnog nastupa mladog Veljka Milosavljevića u prvom meču protiv Pafosa, bez obzira na poraz.

U veznom redu se očekuje da u centralnom dijelu igraju Timi-Maks Elšnik, koji se bez Radeta Krunića nije dobro snašao na "Marakani" prošlog utorka. U ofanzivnijem dijelu očekuju se kapiten Mirko Ivanić, pouzdani univerzalac Bruno Duarte i novajlija Babika, a ispred njih nezamjenljivi Šerif Endiaje.

Milojevićev eksperiment sa Piterom Olajinkom nije "upalio" u prošlom meču, pa je poslije pola sata Bruno Duarte ušao u igru i bilo bi veliko iznenađenje ako ovog puta Brazilac ne bude starter.

Arnautović i Radonjić u Milojevićevom planu za Kipar

Isto tako, s obzirom na značaj meča, nije realno očekivati da oporavljeni Marko Arnautović bude u startnoj postavi jer još nije maksimalno spreman, kao ni da će Nemanja Radonjić zaigrati od početka. Poznato je da je kod Milojevića njegov doprinos najkonkretniji kada ulazi sa klupe.

S obzirom na sve navedeno, očekuje se da ovo bude Zvezdin tim za Pafos u meču sezone: Mateuš - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić, Ivanić, Duarte. Utakmica počinje u utorak u 21 čas.