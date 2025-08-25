Crvena zvezda dobila dobre vijesti pred Pafos: Naočare i kačket skrivaju najveće pojačanje za Kipar

Marko Arnautović se pojavio na aerodromu "Nikola Tesla" sa kačketom i naočarima za sunce, ali su ga svi prepoznali. I svi navijači Crvene zvezde se nadaju da će ga vidjeti u meču sa Pafosom.

Crvena zvezda je otputovala na Kipar, gdje će odigrati revanš meč plejofa kvalifikacija za Ligu šampiona sa Pafosom. Poslije poraza od 2:1 na "Marakani" sada će tim Vladana Milojevića juriti minus na teškom gostovanju.

Na aerodromu je bilo dobrih vijesti za crveno-bijele. Vidjeli smo Mirka Ivanića što znači da je spreman za meč, a na put su pošli Nemanja Radonjić i Marko Arnautović. Opet su bili nerazdvojni, jedan pored drugog, a ovo su sjajne vijesti.

Oni su uz suspendovane Rodrigaoa i Radeta Krunića propustili duel sa Pafosom u Beogradu i bez četiri tako bitna igrača nije Zvezda uspjela da dođe do pozitivnog rezultata u prvom meču. Pogledajte kako je izgledao odlazak Crvene zvezde na Kipar:

Jedan navijač u dresu Nikole Jokića sačekao je na aerpdromu po svoj prilici prvo košarkaše Srbije, a zatim i fudbalere Crvene zvezde. Sa dresom koji je bio potpisan pozdravio je Mirka Ivanića i poželio mu srećan put. Utakmicu Crvena zvezda igra u utorak od 21 čas na "Alfamega stadionu" u Limasolu. Prvi arbitar biće Majkl Oliver iz Engleske, a videćemo u kom će sastavu Zvezda izaći na teren.

Na Kipar su otputovali: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Šerif Endiaje i Marko Arnautović.