Partizan ispred Zvezde na istorijskoj listi evro-fudbala: Ovih 10 timova pisalo istoriju Lige Evrope/Kupa UEFA

Autor Dragan Šutvić
0

Srpski klubovi visoko plasirani na "vječnoj listi" Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA

Partizan ispred Crvene zvezde na vječnoj listi Kupa UEFA Izvor: MN PRESS

Holandski, srpski i grčki klubovi pisali su istoriju Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA. Na Top 10 listi timova sa najviše mečeva u drugom po snazi evro-takmičenju, Partizan je na visokom četvrtom mjestu po broju odigranih sezona, dok je Zvezda osma.

Crno-bijeli dele četvrtu poziciju sa velikanima kao što su PSV Ajndhoven i Olimpijakos, dok je Crvena zvezda na istom broju sezona kao i Inter. Pogledajte Top 10 listu koju je objavio specijalizovani nalog za fudbalsku statistiku "Football Meets Data", na kojoj se vidi da je Partizan proveo čak 25 sezona u Ligi Evrope/Kupu UEFA, a Crvena zvezda sezonu manje, 24.

  1. Ajaks - 30 sezona
  2. Sporting - 29
  3. PAOK - 29
  4. Partizan - 25
  5. PSV Ajndhoven - 25
  6. Olimpijakos - 25
  7. Inter - 24
  8. Crvena zvezda - 24
  9. Rapid Beč - 24
  10. Fejenord - 23

Partizan je posljednji put igrao grupnu fazu Ligu Evrope u jesen 2019, pod vođstvom Save Miloševića, a od tada nije uspijevao da se kvalifikuje 2020, kada je ispao protiv Šarlroa, 2022. ga je eliminisao AEK iz Larnake, prošle godine Lugano, a ove ponovo AEK Larnaka.

Crvena zvezda je posljednji put igrala Ligu Evrope u jesen 2023, dok je u dvije sezone prije toga ulazila u nokaut fazu i u njoj bila eliminisana u dvomečima protiv Milana i Glazgov Rendžersa. Ove sezone ima garantovano mjesto u tom takmičenju, u kojem će igrati ako u utorak ispadne iz plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa (prvi meč 1:2).

Izvor: Twitter/fmeetsdata

Kao učesnik finala Kupa UEFA 1979, Crvena zvezda je u Top 10 timova u broju odigranih utakmica u Kupu UEFA/Ligi Evrope.

