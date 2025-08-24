"Izvinjavaju se oni koji nisu vjerovali": Ugrešić otkriva kako su Partizanove bebe utišale kritičare

Mladi igrač Partizana Ognjen Ugrešić otkrio je kakva je atmosfera u ekipi crno-bijelih i kakve komentare je tim dobijao nakon što je pokazao veliki uspjeh u kvalifikacijama za evropska takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Partizan je još jednom propustio da dočeka proljeće u Evropi, ali ono što su igrači crno-bijelih pokazali u kvalifikacionim mečevima ostavilo je više nego pozitivan utisak. Djeluje da je budućnost "parnog valjka" mirna, dokle god su "Partizanove bebe" u timu. Međutim, nije se oduvijek vjerovalo u klub iz Humske, razlozi su bili uvijek isti - kako će tim bez "zvučnih imena" uspjeti da se takmiči? Novi član reprezentacije Srbije Ognjen Ugrešić objasnio je kako je tim uspeo mnoge da demantuje.

Međutim, klinci iz crno-bijelog tabora pokazali su da se ne plaše drugih timova. Jedina prepreka bila im je neiskustvo. Zbog zapaženih partija na evropskoj sceni, Partizanovim igračima predviđa se blistava budućnost, dokazali su da bez obzira na godine i te kako umiju da se nose sa pritiskom, a čak i onda kad mnogi ne vjeruju u njih.

"Limit je samo u nama. Idemo da pobijedimo što više utakmica, ako je moguće da ne izgubimo nijednu. Spremni smo na sve. Daleko je kraj prvenstva da bih sad komentarisao naše šanse za titulu, još manje vječiti derbi koji je tek za malo manje mjesec dana, ali daćemo sve od sebe da budemo što bolji. Trenutno uživamo u napadačkom fudbalu, na prethodne tri utakmice dali smo 15 golova. Ne znam kada je Partizan posljednji put igrao ovako efikasno. Voljeli bismo kad bi drugi mogli da osjete ono što mi proživljavamo dok donosimo radost navijačima", otkrio je Ugrešić u razgovoru za Mocart.

"A prije samo dva mjeseca, dok smo se spremali na Zlatiboru, niko nije vjerovao u nas. Mi jesmo jedni u druge. I prije početka lige i kvalifikacija govorio sam svima: 'Biće dobro.' Znao sam šta radimo na treninzima i kakvi su odnosi u ekipi. I stvarno, sad mi pišu isti ljudi koji su nas kritikovali, izvinjavaju se što nisu vjerovali. Kažu: 'Ne da nismo vjerovali u vas zato što niste dobri, nego zato što ste mladi i neiskusni.' To je razlika. I mi to razumijemo", ispričao je mladi igrač crno-bijelih.

"Ja sam dijete Partizana"

Ugrešić je prošao mlađe selekcije Partizana, ali priča koja ga vezuje za "parni valjak" mnogo je dublja. "Najprije bih opisao sebe kao 'dijete Partizana'. Odmalena sam u ovom klubu. Prošao sam sve mlađe kategorije, omladinsku školu i sada živim svoje snove. Došao sam do prvog tima Partizana zajedno sa svojim drugarima s kojima sam odrastao na ovim terenima. To je to! Za to smo živjeli", ispričao je.

"Imao sam četiri, najviše pet godina kad sam počeo da šutiram loptu. Otac je igrao za FK Žak, kasnije u još nekim klubovima iz okoline Kikinde, a u jednom trenutku bio je i saigrač sa Mladenom Krstajićem, u čijem sam restoranu prije nekoliko dana i saznao da sam na spisku reprezentacije."

Srbija je uradila veliki posao - Ognjen Ugrešić je dio reprezentacije Srbije, dok je postajala bojazan da bi u jednom trenutku možda mogao da dobije i poziv nacionalnog tima Mađarske. "Tog dana roditelji su prvi saznali da sam pozvan za kvalifikacione mečeve, mene nisu ni htjeli da bude, tek kasnije kad smo otišli u restoran sam saznao veliku vijest i oduševio se. Naročito što nikakve najave prije toga nije bilo", ispričao je Ugrešić.