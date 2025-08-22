logo
Čitaoci reporteri

Partizan potpisao ugovore sa četvoricom igrača: Oni čekaju šansu kod Srđana Blagojevića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Partizan je potvrdio da su ugovore sa klubom potpisali Petrović, Roman, Radović i Banjić. Oni predstavljaju zalog za budućnost.

Partizan potpisao ugovore sa četvoricom mladih igrača Izvor: FK PARTIZAN

Partizan je nastavio da pravi zalog za budućnost i da potpisuje ugovore sa mladim i talentovanim igračima. U pitanju su četvorica mladih igrača od 17 godina - Stefan Petrović, Milan Roman, Dušan Radović i Tarik Banjić. Oni su potpisali profesionalne ugovore sa klubom.

"Čelnici kluba nastavljaju sa strategijom ulaganja u najtalentovanije fudbalere iz naše omladinske škole, čime se potvrđuje jasna vizija da budućnost prvog tima počiva na igračima poniklim u crno-bijeloj porodici", navodi se u saopštenju kluba.

Stefan igra na poziciji lijevog beka, Milan je ofanzivni vezista, Dušan je napadač, dok je Tarik golman. Nije isključeno da će dobiti šansu i u prvom timu kod trenera Srđana Blagojevića, pošto je Partizan u potpunosti podmladio tim.

