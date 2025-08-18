"Petarda" u Humskoj: Sek se baš zaigrao, Partizan u stopu sa Zvezdom

Partizan upisao siguran trijumf.

Izvor: MN Pres

Fudbaleri Partizana savladali su ekipu IMT-a rezultatom 5:1 na stadionu u Humskoj, u meču 5. kola Superlige Srbije.

Prvi put nakon četiri sezone, crno-bijeli su sakupili maksimalnih 12 bodova poslije 4 utakmice. Ovo je definitivno ono što hrabri u nastavku sezone nakon nesrećnog ispadanja iz Evrope.

Gledali smo zanimljivo prvo poluvijreme sa dosta tempa, imali su gosti "više od igre" u prvih desetak minuta, ali to nisu uspjeli da materijaliziju. Sve se promijenilo od šanse Jovana Miloševića kada ga je u 16. minutu proigrao Vukotić, ali je nije došlo do promjene rezultata.

Izabranici Srđana Blagojevića stigli su do vođstva preko Demba Seka u 21. minutu, što je bio njegov prvi pogodak u crno-bijelom dresu. Imao je odmah IMT šansu za izjednačenje, ali je Krunić odbranio čist zicer.

Par minuta je trebalo Senegalcu da postigne drugi gol i tako potpuno poremeti plan gostiju. Kod oba pogotka je veliki posao odradio Bibras Natho i očigledno je bila prava odluka da on večeras počne meč. Sek je poslije dva gola, zabilježio i asistenciju kada je proigrao Jovana Miloševića u 40. minutu utakmice za 3:0

IMT je do gola stigao na startu drugog poluvremena kada je Bone zatresao mrežu Krunića samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru. Uslijedio je loš period igre Partizana, ali je Andrej Kostić u 75. minutu vratio tri gola prednosti. Konačan rezultat postavio je Vukotić koji je prethodno imao nekoliko sjajnih poteza, što mu se na ovaj način isplatilo.

