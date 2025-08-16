logo
Raća Petrović se ne vraća u Partizan: Ljeto bez ijednog povratnika u Humskoj

Raća Petrović se ne vraća u Partizan: Ljeto bez ijednog povratnika u Humskoj

Autor Milutin Vujičić
0

Partizan ipak na kraju neće pojačati ni Radosav "Raća" Petrović koji se spominjao kao potencijalni povratnik u Humsku.

raca petrovic se ne vraca u partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nadali su se ovog leta u Partizanu da će uz nekoliko "povratnika" ojačati tim, ali kako sada stvari stoje - niko od njih neće doći u Humsku. Stefan Savić i Stevan Jovetić imali su "jake" ugovore da bi ih napuštali, Adem Ljajić je prvo dao riječ Novom Pazaru, pa otišao u Sarajevo, Matija Nastasić i dalje traži klub, a Darko Brašanac je pošteno rekao da mu se ne vraća.

Zato se kao opcija spominjao i bivši kapiten crno-bijelih Radosav "Raća" Petrović i u jednom trenutku činilo se da se vraća u klub, ali se to na kraju ipak neće dogoditi jer ostaje na Kipru.

Partizan trenutno čeka razvoj situacije sa Matijom Popovićem koji bi tehnički mogao da bude "povratnik" u klub, s tim da nije ni debitovao prije odlaska u Napoli.

Prema informacijama iz ove ostrvske zemlje, Petrović će postati novog prvoligaša Krasave ENI. Samo ozvaničenje saradnje očekuje se u narednim danima, čime će se definitivno staviti tačka na priču o njegovom povratku, a Partizan će produžiti period bez dolaska novajlije na skoro dva mjeseca.

Raća Petrović je inače u Partizanu počeo karijeru i bio je kapiten kluba. Nastupio je ukupno na 102 utakmice i postigao 18 golova, a igrao je još za Blekburn, Saragosu, Almeriju, Sporting, Dinamo Kijev, Rio Ave, Genčer, Ordabasi i Apoel.

Inače je i nekadašnji reprezentativac Srbije i dres "orlova" nosio je čak 44 puta.

