Haos na tabeli poljske Ekstraklase: 11 bodova dijeli prvo i posljednje mjesto

Haos na tabeli poljske Ekstraklase: 11 bodova dijeli prvo i posljednje mjesto

Autor Haris Krhalić
0

Razlike u poljskoj ligi su minimalne, a borba za vrh, Evropu i opstanak praktično se vodi istovremeno.

poljska ekstraklasa Izvor: Kazimierz Kozuch /400mm.pl / imago sportfotodienst / Profimedia

U poljskoj Ekstraklasi ove sezone vlada potpuni haos na tabeli, kakav se rijetko viđa u evropskim prvenstvima. Nakon 18 kola, razlika između prvoplasirane ekipe i posljednjeplasiranog tima iznosi svega 11 bodova, što dovoljno govori o nevjerovatnoj izjednačenosti lige.

Lider prvenstva je Plok, novajlija u elitnom rangu i ekipa koja je prošle sezone zauzela treće mjesto u drugoj ligi, izborivši promociju. Ipak, paradoksalno zvuči podatak da posljednjeplasirani tim ima više postignutih golova od lidera prvenstva.

Lider Plok u posljednjih pet utakmica ne zna za pobjedu te su svih pet utakmica odigrali neriješeno. Drugoplasirani Gornik u posljednje četiri utakmice ima tri poraza i jedan remi.

Odmah iza vrha smjestio se niz timova koji u samo jednom kolu mogu skočiti nekoliko pozicija ili se strmoglaviti ka donjem dijelu tabele. Posebnu pažnju privlači situacija u zoni ispadanja, gdje se, na iznenađenje mnogih, nalazi i Legija, jedan od najvećih i najtrofejnijih klubova u Poljskoj.

Kuriozitet prvenstva je i Lehija, ekipa koja je istovremeno postigla najviše golova u ligi, ali ima i najveći broj primljenih golova. Upravo zbog takvog disbalansa, Lehija se nalazi tek na 13. mjestu, izjednačena po broju bodova s Katovicama koje su u zoni ispadanja, s tim da je Lehija setonu počela sa -5 bodova.

Sve to čini poljsko prvenstvo jednim od najuzbudljivijih u Evropi ove sezone. Razlike su minimalne, forma se mijenja iz kola u kolo, a borba za vrh, Evropu i opstanak praktično se vodi istovremeno  i to s gotovo polovinom lige uključenom u svaku od tih bitaka.



Standings provided by Sofascore

Poljska Legija Varšava Ekstraklasa

