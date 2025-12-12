Igor Štimac nezadovoljan suđenjem u Poljskoj: Zaslužili smo više od poraza

Trener Zrinjskog bio je izuzetno ljut zbog toga što je jedanaesterac za Poljake dosuđen nakon isteka nadoknade vremena.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Uprkos solidnoj partiji, "plemići" nisu mogli bar do boda u Poljskoj. Zrinjski je poražen od Rakova minimalnim rezultatom (0:1), a po završetku utakmice održana je i konferencija za medije na kojoj je svoje utiske iznio trener Mostaraca Igor Štimac.

"Čestitke Rakovu na pobjedu. Mislim da smo se prezentovali na vrlo kvalitetan način i iznenadili mnoge koji su gledali utakmicu. Moj utisak, nadam se da nije subjektivan, je da smo zaslužili više od poraza na ovoj utakmici", rekao je Štimac, koji nije bio zadovoljan suđenjem protiv Rakova, ističuću da je domaćinu poklonjen penal", rekao je Štimac.

Završnica prvog dijela donijela je odluku o pobjedniku, kada je Brunes pogodio sa "kreča".

"Tužan sam zbog toga i prigovorio sam sudiji zato što ima razlog kad se pokaže nadoknada, koliko ona traje i kad utakmica ili poluvrijeme treba da se završe. Iz tog razloga sam ljut jer je pogodak došao u trenutku nakon isteka vremena produžetka. Sa tim penalom, sudija je nagradio ekipu koja nije ništa napravila u prvom poluvremenu. Imali smo stabilnu kontrolu igre, čvrsto smo stajali u bloku i imali smo najmanje tri dobre situacije iz kojih smo mogli poentirati", dodao je Štimac.

Poslije gubitka bodova u pretposljednjem kolu Konferencijske lige, aktuelni šampion BiH je na 26. mjestu i u igri za plasman u plej-in. Tamo će nastupiti timovi koji budu plasirani od 9. do 24. pozicije.

Mostarcima je zato potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv bečkog Rapida, koji je u dosadašnjem toku takmičenja upisao svih pet poraza. Ovaj meč na programu je 18. decembra od 21 čas.