Ispratite uz MONDO utakmicu iz Poljske, koja se igra sa početkom u 21.00 čas.
5' - Amejo preko gola
Izveo je Rakov slobodan udarac sa više od 20 metara, šutirao je Amejo, ali preko prečke.
1' - Počela je utakmica
Počeo je duel petog kola Konferencijske lige između Rakova i Zrinjskog.
Igrači dva tima izlaze na teren
Meč u Poljskoj uskoro počinje.
Bliži se početak meča
Koga je na teren poslao Marek Papsun?
RAKOV: Zih, Svarnas, Rakovican, Tudor, Amorim, Repka, Struski, Amejo, Pjenko, Brans, Dijabi-Fadiga.
Evo za koga se odlučio Igor Štimac!
ZRINJSKI: Karačić, Mamić, Dujmović, Jakovljević, Memija, Mašić, Savić, Pranjić, Đurasek, Mikić, Bilbija.
Štimac imao problema sa igračkim kadrom
"Viroza nas je vratila korak unazad, jer osam, devet igrača je prošlo kroz nju i nikad ne znaš kako će ko reagovati naknadno. Ipak, imamo dosta širok kadar i dobro je da smo se konsolidirali nakon što smo sve prošli. Evidentno da je ekipa Rakova u izvrsnoj formi u domaćem prvenstvu i Konferencijskoj ligi. Imaju dobru ekipu u svim linijama. Došli smo da uživamo i da pokušamo da odmjerimo snage na najbolji mogući način sa odličnim protivnikom", rekao je pred meč u Poljskoj trener Zrinjskog Igor Štimac.Izvor: Screenshot
Još malo fotografija stadiona
Ko sudi večerašnji meč?
Sudijska postava dolazi iz Češke, a predvodi je Ondrej Berka.
U radu će mu pomagati Ivo Nadvornik i Matej Viček, dok su u VAR sobi Miroslav Zelinka i Pavel Orel.
Gdje se igra meč?
S obzirom na to da stadion Rakova, na kojem ova ekipa igra domaće mečeve u poljskom prvenstvu, ne ispunjava uslove UEFA za odigravanje evropskih mečeva, večerašnja utakmica igra se u Sosnovjecu, na stadionu "Zaglebjovski Park Sportovi".Izvor: WOLNY KAMIL / imago sportfotodienst / Profimedia
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos meča koji počinje u 21.00.