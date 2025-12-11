logo
UŽIVO, RAKOV – ZRINJSKI: Pred Mostarcima prva meč-lopta za evropsko proljeće! 0

Ispratite uz MONDO utakmicu iz Poljske, koja se igra sa početkom u 21.00 čas.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
21:06

5' - Amejo preko gola

Izveo je Rakov slobodan udarac sa više od 20 metara, šutirao je Amejo, ali preko prečke.

21:01

1' - Počela je utakmica

Počeo je duel petog kola Konferencijske lige između Rakova i Zrinjskog.

20:57

Igrači dva tima izlaze na teren

Meč u Poljskoj uskoro počinje.

20:50

Bliži se početak meča

20:23

20:04

Koga je na teren poslao Marek Papsun?

RAKOV: Zih, Svarnas, Rakovican, Tudor, Amorim, Repka, Struski, Amejo, Pjenko, Brans, Dijabi-Fadiga.

20:02

Evo za koga se odlučio Igor Štimac!

ZRINJSKI: Karačić, Mamić, Dujmović, Jakovljević, Memija, Mašić, Savić, Pranjić, Đurasek, Mikić, Bilbija.

19:39

Štimac imao problema sa igračkim kadrom

"Viroza nas je vratila korak unazad, jer osam, devet igrača je prošlo kroz nju i nikad ne znaš kako će ko reagovati naknadno. Ipak, imamo dosta širok kadar i dobro je da smo se konsolidirali nakon što smo sve prošli. Evidentno da je ekipa Rakova u izvrsnoj formi u domaćem prvenstvu i Konferencijskoj ligi. Imaju dobru ekipu u svim linijama. Došli smo da uživamo i da pokušamo da odmjerimo snage na najbolji mogući način sa odličnim protivnikom", rekao je pred meč u Poljskoj trener Zrinjskog Igor Štimac.

Izvor: Screenshot

19:37

Još malo fotografija stadiona

19:33

Ko sudi večerašnji meč?

Sudijska postava dolazi iz Češke, a predvodi je Ondrej Berka.

U radu će mu pomagati Ivo Nadvornik i Matej Viček, dok su u VAR sobi Miroslav Zelinka i Pavel Orel.

19:09

19:09

Gdje se igra meč?

S obzirom na to da stadion Rakova, na kojem ova ekipa igra domaće mečeve u poljskom prvenstvu, ne ispunjava uslove UEFA za odigravanje evropskih mečeva, večerašnja utakmica igra se u Sosnovjecu, na stadionu "Zaglebjovski Park Sportovi".

Izvor: WOLNY KAMIL / imago sportfotodienst / Profimedia

19:02

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos meča koji počinje u 21.00.

Najnovije