19 : 39

Štimac imao problema sa igračkim kadrom

"Viroza nas je vratila korak unazad, jer osam, devet igrača je prošlo kroz nju i nikad ne znaš kako će ko reagovati naknadno. Ipak, imamo dosta širok kadar i dobro je da smo se konsolidirali nakon što smo sve prošli. Evidentno da je ekipa Rakova u izvrsnoj formi u domaćem prvenstvu i Konferencijskoj ligi. Imaju dobru ekipu u svim linijama. Došli smo da uživamo i da pokušamo da odmjerimo snage na najbolji mogući način sa odličnim protivnikom", rekao je pred meč u Poljskoj trener Zrinjskog Igor Štimac.

Izvor: Screenshot