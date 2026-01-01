logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Didi Džej se snimila u crvenim halterima ispred novogodišnje jelke: Pjevačica šokirala provokativnim izdanjem

Didi Džej se snimila u crvenim halterima ispred novogodišnje jelke: Pjevačica šokirala provokativnim izdanjem

Izvor mondo.rs
0

Didi Džej podigla je veliku prašinu najnovijom objavom.

Didi Džej se snimila u crvenim halterima ispred novogodišnje jelke Izvor: Instagram printscreen/didijofficial

Pjevačica Dijana Janković poznatija kao Didi Džej već dugi niz godina je u braku sa 20 godina starijim bogatim biznismenom Danielom Rokvićem, a sada je uspjela da zapali društvene mreže.

Ovoga puta razlog je snimak koji je objavila iz svog doma, pozirajući pored okićene jelke u upečatljivom crvenom izdanju.

Dijana je nosila crvene haltere i efektan stajling koji je u potpunosti odudarao od njenog ranijeg imidža, kao i drugačiju frizuru, zbog čega su mnogi komentarisali da su je na prvi pogled jedva prepoznali.

Komentari su se nizali munjevitom brzinom od oduševljenja njenim samopouzdanjem do iznenađenja zbog ovako provokativnog izdanja. Jedno je sigurno - pjevačica je još jednom dokazala da vrlo dobro zna kako da se nađe u centru interesovanja i da njen izgled i dalje intrigira javnost širom Srbije.

Živi u luksuznoj vili u beogradu i ima asistente

Kako kaže zbog poslovnih obaveza Didi J nema vremena da kuva, a sa suprugom živi u luskuznoj vili u Beogradu.

"Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući. Ne mogu sve da postignem, dijete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvijek imam vremena i želim da im se posvetim. Često putujem, u poslednjih nekoliko mjeseci uopšte nisam bila u Srbiji. Bila sam u Americi, u Parizu, naporno sam radila."

"U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvijek spremim za svoje dijete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedjeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki dio luksuzne vile koju je uređivala godinama."

Izvor: Telegraf/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

didi džej

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA