Didi Džej se snimila u crvenim halterima ispred novogodišnje jelke: Pjevačica šokirala provokativnim izdanjem

Didi Džej podigla je veliku prašinu najnovijom objavom.

Pjevačica Dijana Janković poznatija kao Didi Džej već dugi niz godina je u braku sa 20 godina starijim bogatim biznismenom Danielom Rokvićem, a sada je uspjela da zapali društvene mreže.

Ovoga puta razlog je snimak koji je objavila iz svog doma, pozirajući pored okićene jelke u upečatljivom crvenom izdanju.

Dijana je nosila crvene haltere i efektan stajling koji je u potpunosti odudarao od njenog ranijeg imidža, kao i drugačiju frizuru, zbog čega su mnogi komentarisali da su je na prvi pogled jedva prepoznali.

Komentari su se nizali munjevitom brzinom od oduševljenja njenim samopouzdanjem do iznenađenja zbog ovako provokativnog izdanja. Jedno je sigurno - pjevačica je još jednom dokazala da vrlo dobro zna kako da se nađe u centru interesovanja i da njen izgled i dalje intrigira javnost širom Srbije.

Živi u luksuznoj vili u beogradu i ima asistente

Kako kaže zbog poslovnih obaveza Didi J nema vremena da kuva, a sa suprugom živi u luskuznoj vili u Beogradu.

"Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući. Ne mogu sve da postignem, dijete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvijek imam vremena i želim da im se posvetim. Često putujem, u poslednjih nekoliko mjeseci uopšte nisam bila u Srbiji. Bila sam u Americi, u Parizu, naporno sam radila."

"U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvijek spremim za svoje dijete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedjeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki dio luksuzne vile koju je uređivala godinama."

