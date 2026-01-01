Didi Džej podigla je veliku prašinu najnovijom objavom.
Pjevačica Dijana Janković poznatija kao Didi Džej već dugi niz godina je u braku sa 20 godina starijim bogatim biznismenom Danielom Rokvićem, a sada je uspjela da zapali društvene mreže.
Ovoga puta razlog je snimak koji je objavila iz svog doma, pozirajući pored okićene jelke u upečatljivom crvenom izdanju.
Dijana je nosila crvene haltere i efektan stajling koji je u potpunosti odudarao od njenog ranijeg imidža, kao i drugačiju frizuru, zbog čega su mnogi komentarisali da su je na prvi pogled jedva prepoznali.
Didi Džej se snimila u crvenim halterima ispred novogodišnje jelke: Pjevačica šokirala provokativnim izdanjem
Komentari su se nizali munjevitom brzinom od oduševljenja njenim samopouzdanjem do iznenađenja zbog ovako provokativnog izdanja. Jedno je sigurno - pjevačica je još jednom dokazala da vrlo dobro zna kako da se nađe u centru interesovanja i da njen izgled i dalje intrigira javnost širom Srbije.
Živi u luksuznoj vili u beogradu i ima asistente
Kako kaže zbog poslovnih obaveza Didi J nema vremena da kuva, a sa suprugom živi u luskuznoj vili u Beogradu.
"Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući. Ne mogu sve da postignem, dijete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvijek imam vremena i želim da im se posvetim. Često putujem, u poslednjih nekoliko mjeseci uopšte nisam bila u Srbiji. Bila sam u Americi, u Parizu, naporno sam radila."
"U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvijek spremim za svoje dijete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedjeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki dio luksuzne vile koju je uređivala godinama."
Izvor: Telegraf/ MONDO