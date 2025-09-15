logo
Didi Džej završila na Bikovićevom instagramu: Nikada ne komentariše estradu, ali njoj nije odolio

Miloš Biković je podijelio objavu pjevačice Didi Janković, koja mu se učinila posebno zabavnom.

Miloš Biković komentarisao Didi Džej Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Kurir TV printscreen

Didi Džej privlači pažnju otkako se pojavila na domaćoj sceni, kako svojim izjavama tako i svojim stajlinzima. Sada se vjerovatno pitate - otkud Biković u cijeloj toj priči?

Cijenjeni glumac nikada ne komentariše javne ličosti, a svoju privatnost ljubomorno čuva za sebe. Ipak, na instagramu pokazuje i svoju drugu, opušteniju stranu, pa se tako sada prisjetio jedne stare objave Didi.

Izvor: instagram printscreen / bikovic

"Septembar je stigao a s njim i ja. U Montenegro. Iako nosim najnovije Louis Vuitton papuče, Gucci naočare, i Fendi gornji dio, moram priznati da ko god me pitao gdje sam ih kupila ja sam prećutala! U životnoj fazi sam kada mi isticanje materijalnih stvari nije bitno i srećna sam".

Pogledajte slike Didi Džej:

Didi Džej je poznata po svom specifičnom humoru i izjavama koje su često šaljive i duhovite, bilo da su spontane tokom intervjua ili nastupa.

Evo nekoliko njenih najsmješnijih i najprepoznatljivijih izjava koje su se često dijelile:

"Ako vam je vruće kupite jahtu"

"Ja nisam osoba koja priča, ja sam osoba koja pjeva i pleše, a ostalo će doći samo od sebe."

"Kad ja započnem, cijeli klub prestane da diše, jer moj glas je jak kao zemljotres."

"Ne znam da kuvam, ali znam da zapalim atmosferu."

"Moje cipele su veće od nekih ljudi koje znam."

"Kad ja započnem pjesmu, ljudi zaborave kako se diše."

Pogledajte Bikovićeve slike sa odmora:

(MONDO)

