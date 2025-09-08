Kina zbog Bikovića uvela bezvizni režim: Srbin zvIJezda trilera za koji kažu da će biti #1

Miloš Biković zvIJezda je novog filma "Red Silk" ("Crvena svila"), a kako bi snimanje prošlo sa što manje problema, Kina je odlučila da uvede bezvizni režim za našeg glumca i još neke članove ekipe.

Izvor: printscreen/youtube/AsianFilmFans

Miloš Biković je jedan od rijetkih glumaca sa ovog podneblja koji je ostvario karijeru i van granica Srbije. Iako je zvijezda u Rusiji, poznato je da umalo postao novi član ekipe serije "The White Lotus", no, nažalost, ulogu je sticajem okolnosti izgubio.

No, srpski glumac je sada zvijezda novog internacinalnog ostvarenja "Red Silk" ("Crvena svila") zbog kog je Kina uvela čak i bezvizni režim, a sve kako bi ekipa mogla da uđe u zemlju nesmetano i tamo snima kadrove.

Izvor: printscreen/youtube/AsianFilmFans

Ovaj film, nastao u rusko-kineskoj koprodukciji, donosi intrigantnu priču o Nikolaju Garinu, carskom špijunu uhvaćenom u vrtlog političkih previranja i opasnih misija.

Režiju potpisuje Andrej Volgin, poznat po "Balkanskoj međi", dok Biković ne samo da tumači glavnu ulogu, već je i producent filma.

O čemu se radi u filmu?

Radnja se odvija u burnim dvadesetim godinama prošlog vijeka – u eri u kojoj je svijet mijenjao lice brže nego što su ljudi uspijevali da uhvate korak. U središtu priče je Garin, vojnik odan sistemu koji iznenada prestaje da postoji. Ono što mu je nekada bila čast, sada postaje teret. Junak ili izdajnik? Sve zavisi iz čije se perspektive gleda.

Pogledajte trejler napetog trilera:

Crvena svila, film sa Milošem Bikovićem Izvor: YouTube

"Crvena svila" ne osvaja samo uzbudljivom pričom, već i načinom na koji se poigrava sa klasicima špijunskog žanra. Film kombinuje noir atmosferu, efektne borilačke scene i stilizovanu akciju kakvu pamtimo iz starih holivudskih trilera.

Biković zbog uloge otišao korak dalje

Biković je za ovu ulogu otišao korak dalje – učio je kineski, sam izvodio vratolomije, pa čak i opasne scene na krovu voza u pokretu. Iako je na snimanju teško povrijedio koljeno i morao na dvije operacije, nije odustao i film je uspješno završen.

Poseban šarm daje vizuelni identitet ostvaren kroz autentične ruske i kineske lokacije, raskošnu scenografiju i pažljivo birane kostime koji oživljavaju duh epohe.

"Crvena svila" se tako izdvaja kao spoj istorijske drame i napetog trilera, nudeći publici mnogo više od klasične špijunske potjere, te ostaje da vidimo kako će publika reagovati na novo, uzbudljivo ostvarenje Bikovića.

