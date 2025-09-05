logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena bivša djevojka Miloša Bikovića: Pronađeni narkotici kod glumice na aerodromu

Uhapšena bivša djevojka Miloša Bikovića: Pronađeni narkotici kod glumice na aerodromu

Autor mondo.ba
0

Nekadašnja djevojka Miloša Bikovića Aglaja Tarasova uhapšena je u Rusiji.

Uhapšena bivša djevojka Miloša Bikovića Izvor: Instagram printscreen

Aglaja Tarasova, poznata glumica iz Rusije i bivša djevojka Miloša Bikovića, sumnjiči se za krivično djelo po članu 229.1, stav 1 Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnosi na krijumčarenje narkotika, psihoaktivnih supstanci, njihovih prekursora ili analoga, a za koji je zaprećena kazna od tri do sedam godina zatvora, prenosi Tanjug.

Aglaja je privedena na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika, javlja agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor iz bezbjednosnih službi. Protiv Aglaje Tarasove, podnet je zahtjev za određivanje mjere pritvora u slučaju šverca droge. Glumica se nije javno oglasila ovim povodom.

Zabavljali se godinu i po dana

Miloš i Aglaja zabavljali su se od 2016. godine, a on je u aprilu 2018. objavio da su se rastali.

Pogledajte fotografije Miloša Bikovića:

"Prijatelji! Da bi se izbjegli nepotrebni razgovori i pogrešni zaključci, Aglaja i ja želimo direktno da podelimo važne i intimne vijesti za nas. Nažalost, posle jedne i po godine zajedničkog života, odlučili smo da se razdvojimo. Ovo se desilo zbog prebukiranih rasporeda i stalnih putovanja", napisao je glumac tada i dodao:

"Trudili smo se da provodimo zajedno svaki slobodan minut, ali ispalo je da to nije bilo dovoljno. Nastavićemo da poštujemo i volimo jedno drugo, i ostaćemo bliski prijatelji i kolege. Nadamo se da imamo vašu podršku i razumijevanje i hvala vam na svim toplim riječima", poručio je Biković.

"On je Srbin i time je sve rečeno! A mene su uvek privlačili huligani, baš takvi, sa lukavim sjajem u očima", rekla je Aglaja za ruske medije svojevremeno o vezi sa Bikovićem.

Miloš i Aglaja su i profesionalno sarađivali na filmu "Led", a iako su nešto više od godinu i po dana, bili u vezi, Miloš je izbejgavao da na društvenim mrežama pokazuje lijepu Ruskinju, pretpostavlja se kako bi sakrio privatni život od javnosti. Inače, Darija Aglaja Tarasova je rođena 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu, a ćerka je ruske glumice Ksenije Rapoport i biznismena Viktora Tarasova.

(Telegraf/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miloš Biković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA