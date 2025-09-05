Uhapšena bivša djevojka Miloša Bikovića: Pronađeni narkotici kod glumice na aerodromu

Nekadašnja djevojka Miloša Bikovića Aglaja Tarasova uhapšena je u Rusiji.

Aglaja Tarasova, poznata glumica iz Rusije i bivša djevojka Miloša Bikovića, sumnjiči se za krivično djelo po članu 229.1, stav 1 Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnosi na krijumčarenje narkotika, psihoaktivnih supstanci, njihovih prekursora ili analoga, a za koji je zaprećena kazna od tri do sedam godina zatvora, prenosi Tanjug.

Aglaja je privedena na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika, javlja agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor iz bezbjednosnih službi. Protiv Aglaje Tarasove, podnet je zahtjev za određivanje mjere pritvora u slučaju šverca droge. Glumica se nije javno oglasila ovim povodom.

Zabavljali se godinu i po dana

Miloš i Aglaja zabavljali su se od 2016. godine, a on je u aprilu 2018. objavio da su se rastali.

"Prijatelji! Da bi se izbjegli nepotrebni razgovori i pogrešni zaključci, Aglaja i ja želimo direktno da podelimo važne i intimne vijesti za nas. Nažalost, posle jedne i po godine zajedničkog života, odlučili smo da se razdvojimo. Ovo se desilo zbog prebukiranih rasporeda i stalnih putovanja", napisao je glumac tada i dodao:

"Trudili smo se da provodimo zajedno svaki slobodan minut, ali ispalo je da to nije bilo dovoljno. Nastavićemo da poštujemo i volimo jedno drugo, i ostaćemo bliski prijatelji i kolege. Nadamo se da imamo vašu podršku i razumijevanje i hvala vam na svim toplim riječima", poručio je Biković.

"On je Srbin i time je sve rečeno! A mene su uvek privlačili huligani, baš takvi, sa lukavim sjajem u očima", rekla je Aglaja za ruske medije svojevremeno o vezi sa Bikovićem.

Miloš i Aglaja su i profesionalno sarađivali na filmu "Led", a iako su nešto više od godinu i po dana, bili u vezi, Miloš je izbejgavao da na društvenim mrežama pokazuje lijepu Ruskinju, pretpostavlja se kako bi sakrio privatni život od javnosti. Inače, Darija Aglaja Tarasova je rođena 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu, a ćerka je ruske glumice Ksenije Rapoport i biznismena Viktora Tarasova.

