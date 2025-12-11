Zrinjski na korak do evropskog proljeća: "Plemići" gostuju u Poljskoj

"Plemići" na ArselorMital areni traže prolaz u narednu fazu takmičenja.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog večeras će od 21 časa u okviru 5. kola Konferencijske lige gostovati kod Rakova. Poljski tim važi za favorita, ali će i „plemići“ tražiti svoje šanse u meču koji im može donijeti evropsko proljeće.

Mostarcima je dovoljan i bod za prelaz u narednu fazu, a ukoliko ne uspiju večeras stići do bodova imaće priliku u posljednjem kolu u Mostaru protiv Rapida.

Imaće trener Zrinjskog Igor Štimac večeras problema, s obzirom na zdravstveno stanje njegovih fudbalera.

„Viroza nas jeste vratila korak unazad, jer osam, devet igrača je prošlo kroz nju i nikad ne znaš kako će ko reagovati naknadno. Ipak, imamo dosta širok kadar i dobro je da smo se konsolidirali nakon što smo sve prošli“, rekao je Štimac.

O ekipi Rakova, Štimac je poručio:

„Evidentno ekipa Rakova je izvrsnoj formi u domaćem prvenstvu i Konferencijskoj ligi. Imaju dobru momčad u svim linijama. Došli smo da uživamo i da pokušamo odmjeriti snage na najbolji mogući način s odličnim protivnikom.“

Rakov nakon četiri utakmice u Konferencijskoj ligi ima osam bodova i još nema poraza. S druge strane, Zrinjski ima šest bodova.