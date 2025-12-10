Poznato ko sudi odgođeni duel Borca i Zrinjskog!

FSBIH saopštio imena službenih lica za odgođeni meč koji se igra na Gradskom stadionu u Banjaluci

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Derbi trećeg kola Premijer Lige BIH između banjalučkjog Borca i Zrinjskog biće odigran u nedjelju u 15 časova u Banjaluci čime će biti završen jesenji dio sezone.

Poznato je i ko će dijeiti pravdu na duelu dvije prvoplasirane ekipe na tabeli i dva najveća konkurenta za šampionsku titulu ove sezone.

Glavni sudija duela na Gradskom stadionu u Banjaluci biće Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagaće mu njegovi sugraćani Amir Kadić i Emir Zahiragić, dok je četvrti sudija Amin Efendić, takođe iz Sarajeva.

U VAR sobi je Sabrija Topalović iz Zenice, a VAR asistent je Haris Halkić iz Sanskog Mosta.

Prije ovog derbija ekipa Borca će na svom terenu dočekati Rudar Prijedor, a Zrinjski će u meču 19. Kola dočekati Sarajevo.

Crveno-plavi trenutno imaju tri boda prednosti nad "plemićima“.



