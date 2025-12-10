Poznato ko sudi odgođeni duel Borca i Zrinjskog!

FSBIH saopštio imena službenih lica za odgođeni meč koji se igra na Gradskom stadionu u Banjaluci
Derbi trećeg kola Premijer Lige BIH između banjalučkjog Borca i Zrinjskog biće odigran u nedjelju u 15 časova u Banjaluci čime će biti završen jesenji dio sezone.
Poznato je i ko će dijeiti pravdu na duelu dvije prvoplasirane ekipe na tabeli i dva najveća konkurenta za šampionsku titulu ove sezone.
Glavni sudija duela na Gradskom stadionu u Banjaluci biće Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagaće mu njegovi sugraćani Amir Kadić i Emir Zahiragić, dok je četvrti sudija Amin Efendić, takođe iz Sarajeva.
U VAR sobi je Sabrija Topalović iz Zenice, a VAR asistent je Haris Halkić iz Sanskog Mosta.
Prije ovog derbija ekipa Borca će na svom terenu dočekati Rudar Prijedor, a Zrinjski će u meču 19. Kola dočekati Sarajevo.
Crveno-plavi trenutno imaju tri boda prednosti nad "plemićima“.
