logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, ZRINJSKI – HEKEN: "Plemići" idu po drugi trijumf u Konferencijskoj ligi 0

Zrinjski i Heken sastaju se u okviru četvrtog kola.

Zrinjski Heken Konferencijska liga uživo prenos Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski
Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
17:44

Evo za koga se odlučio Jens Gustafson!

HEKEN: Beriša, Lindberg, Samuelson, Helander, Lundkvist, Andersen, Rigard, Gustafson, Dabo, Brusberg, Lajuni.

17:42

Početnih 11 Igora Štimca

ZRINJSKI: Ljubić, Memija, Jakovljević, Dujmović, Mamić, Savić, Filipović, Ćuže, Đurasek, Šakota, Bilbija.

17:23

Stanje na tabeli

Zrinjski se trenutno nalazi na 26. mjestu uz tri boda, dok je Heken 28. uz bod manje.



Standings provided by Sofascore

17:13

DOBRO VEČE!

Dobro veče i dobro došli u MONDO prenos meča između Zrinjskog i Hekena, koji počinje u 18.45 časova.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije