Zrinjski i Heken sastaju se u okviru četvrtog kola.
Evo za koga se odlučio Jens Gustafson!
HEKEN: Beriša, Lindberg, Samuelson, Helander, Lundkvist, Andersen, Rigard, Gustafson, Dabo, Brusberg, Lajuni.
Početnih 11 Igora Štimca
ZRINJSKI: Ljubić, Memija, Jakovljević, Dujmović, Mamić, Savić, Filipović, Ćuže, Đurasek, Šakota, Bilbija.
Stanje na tabeli
Zrinjski se trenutno nalazi na 26. mjestu uz tri boda, dok je Heken 28. uz bod manje.
Standings provided by Sofascore
DOBRO VEČE!
Dobro veče i dobro došli u MONDO prenos meča između Zrinjskog i Hekena, koji počinje u 18.45 časova.