Malo poznati Rumun sa pasošem Austrije sudi Zrinjskom

Kristijan-Petru Čjokirka delegiran je za meč Konferencijske lige u Mostaru.

Izvor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Austrijska šestorka delegirana je za meč 4. kola Konferencijske lige između Zrinjskog i Hekena.

Duel na stadionu "Pod Bijelim brijegom" na programu je u četvrtak od 18.45, a vodiće ga arbitar Kristijan-Petru Čjokirka, sudija rođen u Bukureštu koji na međunarodnoj sceni ipak predstavlja Austriju.

U radu će mu pomagati asistenti Maksimilijan Vajs i Mihael Obricberger, a četvrti sudija je Harald Lehner. Austrijanci će biti i u VAR sobi - Alan Kijas i njegov pomoćnik Jozef Spurni.

Čjokirka je 1989. u Bukureštu, a danas je jedan od najperspektivnijih fudbalskih sudija u Austriji. Iako je rumunskog porijekla, profesionalni put gradio je u Austriji, gdje danas živi u Gracu i vodi mečeve najvišeg ranga tamošnjeg fudbala. Od 2020. godine nosi FIFA znak, a na međunarodnoj sceni do sada nije sudio bh. klubovima.

Zanimljivo je da je, uvođenjem VAR tehnologije u austrijski fudbal, Čjokirka preuzeo i ulogu video-sudije, pokazujući da je sposoban da se prilagodi novim izazovima suđenja. Prošle godine osvojio je prestižnu nagradu "Bruno" kao najbolji sudija u Austriji, što potvrđuje visok nivo njegovog profesionalnog rada.

Podsjetimo, u prva tri kola Konferencijske lige Mostarci su upisali tri boda, odnosno pobjedu protiv Linkolna (5:0), te poraze od Majnca (0:1) i Dinako Kijeva (0:6), pa je ovaj meč od velike važnosti za bh. šampiona. Šveđani su bez pobjede do sada. Remizirali su sa Šelburnom (0:0) i Rajo Valjekanom (2:2), a izgubili od Strazbura (1:2).



