Trener Zrinjskog Igor Štimac pred Dinamo Kijev: "Idemo u Poljsku da osvojimo koji bod"

Fudbaleri Zrinjskog u srijedu ujutro putuju za poljski Lublin, gdje ih dan kasnije od 21 čas očekuje utakmica trećeg kola Konferencijske lige protiv Dinama iz Kijeva.

Biće to peto gostovanje Mostaraca u 14 dana, a dolazi samo četiri dana nakon iscrpljujuće, ali istorijske pobjede u Širokom Brijegu - prve na "Pecari" nakon devet i po godina.

Uprkos gustom rasporedu, trener 2plemića" Igor Štimac ne traži izgovore.

"Imamo uobičajene sitne probleme, ali svi se 'pale' na nas - zato su pobjede još slađe. Nekako izdržavamo", rekao je Štimac za agenciju "Fena", a prenijeli sarajevski mediji.

Štimac očekuje težak dvoboj s Dinamom, koji je nakon poraza od Šahtjora u prvenstvu Ukrajine pod pritiskom, ali i u sličnom ritmu.

"Oni će vjerojatno rotirati, ali i mi smo spremni. Imamo svježih nogu i nastojaćemo uhvatiti koji bod".

Utakmica se igra u Poljskoj zbog rata u Ukrajini, ali Štimac to ne vidi kao prednost.

"To im je hendikep, ali navikli su se. Imaju navijače tamo, udomaćili su se. Mi smo fokusirani na sebe - naći ćemo balansiran sastav koji može parirati", naglasio je trener Zrinjskog.

Optimista je i desni bek mostarske ekipe Marko Vranjković, koji takođe očekuje tešku utakmicu.

"Ali, idemo rasterećeni. Osjeća se umor, ali bolje je igrati češće. Ovo su utakmice za 'gušt'".

