logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Zrinjskog Igor Štimac pred Dinamo Kijev: "Idemo u Poljsku da osvojimo koji bod"

Trener Zrinjskog Igor Štimac pred Dinamo Kijev: "Idemo u Poljsku da osvojimo koji bod"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Zrinjskog u srijedu ujutro putuju za poljski Lublin, gdje ih dan kasnije od 21 čas očekuje utakmica trećeg kola Konferencijske lige protiv Dinama iz Kijeva.

Igor Štimac pred meč Dinamo Kijev HŠK Zrinjski Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Biće to peto gostovanje Mostaraca u 14 dana, a dolazi samo četiri dana nakon iscrpljujuće, ali istorijske pobjede u Širokom Brijegu - prve na "Pecari" nakon devet i po godina.

Uprkos gustom rasporedu, trener 2plemića" Igor Štimac ne traži izgovore.

"Imamo uobičajene sitne probleme, ali svi se 'pale' na nas - zato su pobjede još slađe. Nekako izdržavamo", rekao je Štimac za  agenciju "Fena", a prenijeli sarajevski mediji.

Štimac očekuje težak dvoboj s Dinamom, koji je nakon poraza od Šahtjora u prvenstvu Ukrajine pod pritiskom, ali i u sličnom ritmu.

"Oni će vjerojatno rotirati, ali i mi smo spremni. Imamo svježih nogu i nastojaćemo uhvatiti koji bod".

Utakmica se igra u Poljskoj zbog rata u Ukrajini, ali Štimac to ne vidi kao prednost.

"To im je hendikep, ali navikli su se. Imaju navijače tamo, udomaćili su se. Mi smo fokusirani na sebe - naći ćemo balansiran sastav koji može parirati", naglasio je trener Zrinjskog.

Optimista je i desni bek mostarske ekipe Marko Vranjković, koji takođe očekuje tešku utakmicu.

"Ali, idemo rasterećeni. Osjeća se umor, ali bolje je igrati češće. Ovo su utakmice za 'gušt'".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski Igor Štimac Konferencijska liga Dinamo Kijev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC