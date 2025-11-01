Igor Štimac se posvađao s novinarom i napustio konferenciju za medije (VIDEO)

Trener Zrinjskog Igor Štimac posvađao se sa novinarom na konferenciji za medije nakon pobjede u hercegovačkom derbiju odigranom u Širokom Brijegu.

"Plemići" su poslije devet godina slavili na "Pecari" (1:2) i vratili se na lidersku poziciju u Premijer ligi BiH. Trener mostarske ekipe igor Štimac zaradio je u sudijskoj nadoknadi direktan crveni karton, a poslije meča je žestoko kritikovao sudije rekavši da su "ubili fudbal".

Nakon susreta, na konferenciji, posvađao se sa jednim novinarom i napustio pres konferenciju.

Najprije je počeo s komentarom utakmice. "Na kraju moram biti zadovoljan. Kako je krenulo, vidio sam poraz. Bio sam silno ljut u poluvremenu utakmice. Ako želimo biti prvaci, ako želimo dominirati, ako želimo ove sezone postići više, onda ovo nije način kako se može igrati fudbal. Ne mogu biti sretan zato što smo pobijedili s igračem više", rekao je i nastavio:

"Došao sam uživati u fudbalu sa svojom ekipom, ali nismo danas bili pravi. Ne mogu vam komentarisati vezano za crveni karton (isključenje fudbalera Širokog Brijega Kristijana Sesara u 35. minutu, prim.aut), pogledaću, vidjećemo što je to bilo. Puno primjedbi imam i na svoje igrače, a i na arbitre, koji su danas uništili jednu fudbalsku predstavu. I nama i Širokom".

Zatim je uslijedilo pitanje novinara s kojim je Štimac ušao u verbalni sukob. Razgovor je tekao ovako.

Novinar: Da se osvrnete na suđenje danas i u prethodnim utakmicama... Nije li ipak malo neprimjereno kad ste rekli da je neko sudijski zaštićen, s obzirom na to da je čovjek iz vašeg kluba već deceniju na čelu sudijske komisije, Ivan Beus...

Štimac: Gledaj, gledaj. Ti znaš... Ako si dobronamjeran, ja imam uslov. Jel' tako? Neću dalje odgovarati na ta pitanja. Meni je samo žao...

Novinar: Jedan sudija u timu je iz Mostara. Znači...

Štimac: Kakve to veze ima? Kad budete tako gledali na stvari, odakle je ko, a ne ko je ko i kakav je ko, imaćemo problem.

Novinar: I kakvo je suđenje bilo?

Štimac: Pogledaj utakmicu još jednom. Ja malo bolje znam fudbal od tebe. Jel' se slažeš s tim? Ja malo bolje fudbal znam... I za vas i za nas neprimjereno.

Uslijedila je galama u kojoj se nije moglo razaznati šta je ko tačno rekao, ali ono što se moglo čuti je sljedeće.

Novinar: Iz dosta se stvari vidi da ste vi uz Borac jedini zaštićeni u ligi.

Štimac: Po čemu?

Novinar: Po svemu.

Štimac: Kako to nismo dobili devet i po godina ovdje kad smo zaštićeni? Oš' mi to objasniti? Kako?

Nastala je potom još veća galama u kojoj je Štimac počeo imitirati novinara koji je u tom trenu zamuckivao. "Pa šta? Šta?", govorio je, ustao se sa stolice i rekao: "Ajde bježi...", prenio je zagrebački "Indeks".

Podsjetimo, Fudbalski savez BiH je prije nekoliko dana kaznio trenera Zrinjskog Igora Štimca zbog korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na društvenim mrežama sa 5.000 konvertibilnih maraka, a izrečena mu je i uslovna suspenzija u trajanju od šest mjeseci.