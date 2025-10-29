FS BiH kaznio Štimca zbog ustaškog pozdrava: 5.000 KM i šest mjeseci uslovne suspenzije zbog "Za dom spremni"

Disciplinska komisija FS BiH izrekla je kaznu treneru mostarskog kluba.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Disciplinska komisija FS BiH izrekla je ove srijede kaznu treneru Zrinjskom Igoru Štimcu zbog korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na društvenim mrežama, saopštio je Fudbalski savez BiH.

Strateg "plemića" moraće da plati 5.000 konvertibilnih maraka, a izrečena mu je i uslovna suspenzija u trajanju od šest mjeseci, koja će se aktivirati ukoliko u tom periodu ponovi slično djelo.

Podsjetimo, Štimac je prije nekoliko sedmica uzburkao javnost u BiH nakon što je na kraju svog Fejsbuk statusa, u kojem je pružio podršku hrvatskom teologu i članu hrvatskog Sabora Marinu Miletiću koji je skrenuo pažnju na ubijanje desetina hiljada hrišćana u Nigeriji i uništavanje hiljada crkava, napisao "ZDS", što je jasna aluzija na zloglasni poklič.

Fudbalski klubovi Sarajevo i Velež podnijeli su prijavu Disciplinskoj komisiji FS BiH, koja je na jednoj od prethodnih sjednica zatražila izjašnjavanje kluba i Štimca, a onda danas izrekla kaznu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)