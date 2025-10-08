Disciplinska komisija FS BiH razmatra "slučaj Štimac", ali na eventualnu kaznu će se čekati!

Sporna objava biće predmet današnje sjednice, na kojoj neće biti donesena odluka o eventualnoj kazni.

Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza BiH održaće ove srijede sjednicu, na kojoj će biti razmatrana prijava protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca zbog korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na društvenim mrežama.

Strateg mostarskog kluba uzburkao je javnost prije nekoliko dana nakon što je na kraju svog Fejsbuk statusa, u kojem je pružio podršku hrvatskom teologu i članu hrvatskog Sabora Marinu Miletiću koji je skrenuo pažnju na ubijanje desetina hiljada hrišćana u Nigeriji i uništavanje hiljada crkava, napisao "ZDS", što je jasna aluzija na zloglasni poklič.

Komandant Zrinjskog je prokomentarisao svoj potez i dodatno "raspalio vatru", a u međuvremenu su fudbalski klubovi Sarajevo i Velež odlučili da podnesu prijavu bh. fudbalskim disciplincima.

Sarajlije i Mostarci pozvali su se na član 14. Disciplinskog pravilnika UEFA jasno definiše da vrijeđanje ljudskog dostojanstva na osnovu religije, rase ili etničkog porijekla predstavlja težak disciplinski prekršaj.

Prijava će danas biti razmatrana, ali konačna odluka o eventualnim sankcijama za nekadašnjeg reprezentativca neće biti donesena. Prema pisanju portala Sport 1, Disciplinska komisija će zatražiti izjašnjenje od kluba i trenera prije nego što donese o odluku o mogućoj kazni.

Tek nakon što stignu zvanične izjave Zrinjskog i Igora Štimca, Disciplinska komisija će zakazati novu sjednicu na kojoj će biti donesene odluke, u skladu sa pravilnicima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)