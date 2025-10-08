logo
Zrinjski će imati ogromnu podršku u Majncu! U Njemačku dolazi oko 3.500 Ultrasa

Zrinjski će imati ogromnu podršku u Majncu! U Njemačku dolazi oko 3.500 Ultrasa

Autor Dragan Šutvić
Mostarski klub će imati sjajnu podršku na gostovanju bundesligašu u drugom kolu Konferencijske lige.

Fudbaleri Zrinjskog sjajno su startovali u Konferencijskoj ligi.

"Plemići" su drugog oktobra pred domaćom publikom deklasirali Linkoln Red Imps, predstavnika Gibraltara, rezultatom 5:0, što je bila najubjedljivija pobjeda u prvom kolu.

Prvi gostujući meč u trećem evro-takmičenju po jačini mostarski premijerligaš imaće 23. oktobra, kada će gostovati Majncu, a već sada je jasno da će ekipa iz grada na Neretvi imati ogromnu podršku navijača na ovom gostovanju!

Kako je ove srijede saopšteno iz kluba, rasprodato je već 2.746 ulaznica za gostujuće sektore I i J. Mostarski klub je napomenuto da je, u dogovoru sa domaćim klubom, u prodaji još sektor H, sa dodatnih 687 sjedećih mjesta.

Karte su, navodi mostarski klub, dostupne onlajn.



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

Majnc HŠK Zrinjski fudbal Konferencijska liga

