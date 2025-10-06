logo
POLUVRIJEME: Bez golova u okršaju Sarajeva i Zrinjskog, bordo tim mnogo opasniji!

POLUVRIJEME: Bez golova u okršaju Sarajeva i Zrinjskog, bordo tim mnogo opasniji!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nije bilo pogodaka u prvom dijelu, a daleko opasniji rival bio je domaći tim.

Premijer liga BiH Sarajevo Zrinjski Izvor: FK Sarajevo

Deseto kolo Premijer lige BiH, večerašnjim duelom na Koševu, zatvaraju Sarajevo i Zrinjski, a u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka.

Bliži tome da matira protivničku odbranu bio je bordo tim, koji je u nekoliko navrata opasno zaprijetio golu na kojem stoji Goran Karačić. Prva takva situacija viđena je u 18. minutu, kada je Frensis Kjereme na desnoj strani izbjegao ofsajd poziciju, umakao pažnji čuvara, lobovao istrčalog Karačića, ali je pogodio prečku.

Đorđi Gulijašvili je potom u 31. minutu izveo korner sa desne strane. Slavko Bralić se izvukao iz gužve pred gostujućim golom i zahvatio loptu glavom, šutiravši tik pored stative. Samo tri minuta kasnije Karlo Butić je primio loptu u šesnaestercu "plemića", namjestio se na udarac, ali je poslao loptu preko gola.

Izvor: FK Sarajevo

Zrinjski je jedinu pravu šansu u provm dijelu stvorio u 44. minutu, kada je nakon jednog prekida Slobodan Jakovljević šutirao glavom, ali je čuvar mreže Sarajeva Sanin Mušija sjajnom intervencijom izbacio loptu u korner.

Na ovoj utakmici, inače, kao trener Sarajeva debituje Mario Cvitanović, koji je nedavno naslijedio Husrefa Musemića na toj funkciji. Bivši strateg Dinama treći je komandant tima sa Koševa u ovoj sezoni, s obzirom na to da je sezonu započeo Zoran Zekić, koji je podnio ostavku poslije ispadanja iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu i remija (4:4) sa Radnikom.

Izvor: FK Sarajevo

Igrači Sarajeva uz Cimirota

Za Sarajevo u ovom derbiju ne igra Adem Ljajić zbog povrede, dok u timu nema ni Gojka Cimirota. Nekadašnjem prvotimcu PAOK-a i Standarda je, pišu mediji u FBiH, preminula majka, a saigrači su mu pred početak derbija sa Zrinjskim pružili podršku u teškim trenucima.

Uskoro opširnije...

(mondo.ba)

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH FK Sarajevo HŠK Zrinjski

