Sloga ostala u Mostaru bez bodova i bez Jovića – Velež prekinuo crnu seriju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Velež pobijedio dobojsku Slogu koja je ostala bez isključenog Tonija Jovića.

PLBIH Velež pobijedio Slogu 2:0 Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Pet poraza u posljednjih šest utakmica upisao je Velež, ali je toj crnoj seriji došao kraj.

Velež je u subotu uveče savladao dobojsku Slogu 2:0 na povratku Ibre Rahimića na klupu "rođenih".

Sportski direktor Veleža odlukom uprave kluba preuzeo je ekipu poslije ostavke Gorana Sablića, a Rahimić je svoj treći mandat započeo trijumfom koji je mogao da bude ubjedljiviji.

Mostrci će ipak biti zadovoljni cijelim plijenom, posebno jer u većini susreta nismo vidjeli ništa posebno ni na jednoj ni na drugoj strani, a onda i zbog činjenice da su do vođstva stigli uz dosta sreće.

Nakon kratke kombinacije iz kornera Ziljkić je ubacio u sredinu, Hrkać je šutirao, a lopta se odbila od Tatara i završila u mreži Dobojlija.

Imao je Velež priliku da ekspresno poveća vođstvo, međutim, pokušaj Haskića sa samo nekoliko metara odbranio je nogom Erić.
Mostarci su ipak stigli do ubjedljivije pobjede tri minute prije kraja kada je pogodio Babić za konačnih 2:0.

Sloga je na ovom meču ostala bez ijednog boda, ali i bez Tonija Jovića, koji je nakon drugog žutog kartona isključen pet minuta prije kraja, pa neće moći da igra najmanje naredno kolo, kada Dobojlije dočekuju Zrinjski.



FK Velež FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

