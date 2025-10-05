"Ovo sam oduvijek sanjao!" 16-godišnji Matej Deket debitovao za Borac: "Navijao sam i zamišljao kako izlazim na teren"

Matej Deket je prije četiri dana proslavio 16. rođendan, a večeras je uknjižio prvu utakmicu u voljenom dresu.

Borac je ostvario pobjedu u krajiškom derbiju (0:2) i učvrstio se na prvom mjestu na tabeli, a osim pogodaka Savića i Vukovića, utisak utakmice je i debi Mateja Deketa.

Član juniorske selekcije Borca je prvog oktobra proslavio 16. rođendan, a samo četiri dana kasnije je upisao prvi nastup za seniorski tim i tako postao jedan od najmlađih debitanata u klupskoj istoriji.

"Drago mi je što sam večeras debitovao za prvu ekipu. Osjećaj je nevjerovatan. Ovo sam sanjao otkako sam počeo da treniram fudbal. Išao sam na utakmice, navijao i zamišljao kako izlazim na teren. Danas se to ostvarilo i želim da se zahvalim stručnom štabu i upravi kluba na ukazanoj prilici", rekao je poslije utakmice Deket, dodavši:

"Utakmica je bila odlična. Otvorili smo je odlično, brzim golom. Ekipa Rudar Prijedora ima značajan kvalitet, ali mi smo danas bili na šampionskom nivou i ostvarili pobjedu."

