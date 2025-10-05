Matej Deket je prije četiri dana proslavio 16. rođendan, a večeras je uknjižio prvu utakmicu u voljenom dresu.
Borac je ostvario pobjedu u krajiškom derbiju (0:2) i učvrstio se na prvom mjestu na tabeli, a osim pogodaka Savića i Vukovića, utisak utakmice je i debi Mateja Deketa.
Član juniorske selekcije Borca je prvog oktobra proslavio 16. rođendan, a samo četiri dana kasnije je upisao prvi nastup za seniorski tim i tako postao jedan od najmlađih debitanata u klupskoj istoriji.
"Ovo sam oduvijek sanjao!" 16-godišnji Matej Deket debitovao za Borac: "Navijao sam i zamišljao kako izlazim na teren"
"Drago mi je što sam večeras debitovao za prvu ekipu. Osjećaj je nevjerovatan. Ovo sam sanjao otkako sam počeo da treniram fudbal. Išao sam na utakmice, navijao i zamišljao kako izlazim na teren. Danas se to ostvarilo i želim da se zahvalim stručnom štabu i upravi kluba na ukazanoj prilici", rekao je poslije utakmice Deket, dodavši:
"Utakmica je bila odlična. Otvorili smo je odlično, brzim golom. Ekipa Rudar Prijedora ima značajan kvalitet, ali mi smo danas bili na šampionskom nivou i ostvarili pobjedu."
