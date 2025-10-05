logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo sam oduvijek sanjao!" 16-godišnji Matej Deket debitovao za Borac: "Navijao sam i zamišljao kako izlazim na teren"

"Ovo sam oduvijek sanjao!" 16-godišnji Matej Deket debitovao za Borac: "Navijao sam i zamišljao kako izlazim na teren"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Matej Deket je prije četiri dana proslavio 16. rođendan, a večeras je uknjižio prvu utakmicu u voljenom dresu.

Matej Deket debitovao za Borac sa 16 godina Izvor: Screenshot

Borac je ostvario pobjedu u krajiškom derbiju (0:2) i učvrstio se na prvom mjestu na tabeli, a osim pogodaka Savića i Vukovića, utisak utakmice je i debi Mateja Deketa.

Član juniorske selekcije Borca je prvog oktobra proslavio 16. rođendan, a samo četiri dana kasnije je upisao prvi nastup za seniorski tim i tako postao jedan od najmlađih debitanata u klupskoj istoriji.

"Drago mi je što sam večeras debitovao za prvu ekipu. Osjećaj je nevjerovatan. Ovo sam sanjao otkako sam počeo da treniram fudbal. Išao sam na utakmice, navijao i zamišljao kako izlazim na teren. Danas se to ostvarilo i želim da se zahvalim stručnom štabu i upravi kluba na ukazanoj prilici", rekao je poslije utakmice Deket, dodavši:

"Utakmica je bila odlična. Otvorili smo je odlično, brzim golom. Ekipa Rudar Prijedora ima značajan kvalitet, ali mi smo danas bili na šampionskom nivou i ostvarili pobjedu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Rudar Prijedor fudbal Premijer liga BiH Matej Deket

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC