Marinović poslije trijumfa Borca u Prijedoru: "Visokim presingom smo spriječili posjed Rudara, u tome su opasni"

Autor Dragan Šutvić
Trener Borca sumirao je krajiški derbi, poslije kojeg se njegov tim učvrstio na vrhu prvenstvene tabele.

Premijer liga BiH Rudar Borac izjave Vinka Marinovića i Perice Ognjenovića Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca savladali su u krajiškom derbiju ekipu Rudar Prijedora (0:2). Pogocima Stefana Savića i Davida Vukovića ostvarili su sedmi trijumf u sezoni i učvrstili se na prvom mjestu uz 22 boda, četiri više od Željezničara, uz meč manje.

"Prvo bih želio da čestitam svojim igračima. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, pogotovo to prvo poluvrijeme, gdje jednim visokim presingom nismo dozvoljavali Rudaru da dođe do posjeda. Znali smo da oni imaju taj posjed koji je dosta kvalitetan i iz kojeg dolaze u završnicu, ali uspjeli smo tim svojim pritiskom da onesposobimo to. Sa druge strane, bili smo i dosta efikasni i došli smo do ta dva gola, kojima smo postavili i konačan rezultat. Pred nama je sada pauza da se odmorimo i da se spremimo za nastavak prvenstva", prve su impresije trenera Borca Vinka Marinovića poslije meča.

"Vidite da i ovaj teren ne dozvoljava nešto pretjerano dobru igru. Šta da vam kažem, pokušali smo šta smo mogli, nije bilo dovoljno i to je to. Ide nam pauza, koja nam uvijek dosta znači da ukomponujemo tim. Ima nekih stvari koje su dobre, ima nekih koje fale, tako da se nadam da ćemo uspjeti", bilo je sve što je pred kamerama TV Arena sport rekao strateg domaćeg sastava Perica Ognjenović.



Tablice omogućuje Sofascore

(mondo.ba)

Tagovi

FK Borac FK Rudar Prijedor fudbal Premijer liga BiH treneri Perica Ognjenović Vinko Marinović

