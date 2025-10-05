Borac je ostvario pobjedu u Prijedoru (0:2) i nakon nepotpunih 10 kola se učvrstio na liderskoj poziciji.
Borac je trijumfovao u Prijedoru, u krajipkom derbiju (0:2) igranom u okviru 10. premijerligaške runde i učvrstio se na prvom mjestu na tabeli.
Već u prvom dijelu su izabranici Vinka Marinovića odveli meč u željenom smjeru, a do prednosti su stigli u osmom minutu. Tražio je Vuković na lijevoj strani poziciju za centaršut, ali je na kraju odigrao povratnu loptu za Savića koji je sa 7-8 metara matira Mišu Dubljanića.
Trijumf je ovjeren u trećem minutu nadoknade tog dijela igre. Rukom je pred svojim golom igrao Puentes, sudija Dragan Kesić je nakon poziva iz VAR sobe gledao snimak i na kraju dosudio penal, koji je u pogodak pretvorio Vuković.
Osim ovih pogodaka, vrijedi izdvojiti i činjenicu da je u 72. minutu Vinko Marinović na teren poslao 16-godišnjeg Mateja Deketa, koji je večeras uknjižio svoje prve minute u seniorskom timu Borca. Deket je prije četiri dana proslavio 16. rođendan, a ove nedjelje postao je jedan od najmlađih debitanata ikad u istoriji kluba.
RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Bolivar, Fereiroa (od 78. Keranović), Gigić (od 78. Kocić), Grbić (od 78. Đekić), Gutijerez (od 72. Savanović), Mohedano, Paskval, Puentes, Ramić, Ronkal. Trener: Perica Ognjenović.
BORAC: Jurkas, Saničanin, Rogan, Erera, Jakšić, Grahovac, Jojić (od 89. minuta Kopman), Savić (od 72. Hiroš), Hrelja (od 72. Deket), Vuković (od 82. Čavić), Juričić (od 82. Ogrinec). Trener: Vinko Marinović.
Šta je rekao Ognjenović?
"Vidite da i ovaj teren ne dozvoljava nešto pretjerano dobru igru. Šta da vam kažem, pokušali smo šta smo mogli, nije bilo dovoljno i to je to. Ide nam pauza, koja nam uvijek dosta znači da ukomponujemo tim. Ima nekih stvari koje su dobre, ima nekih koje fale, tako da se nadam da ćemo uspjeti", bilo je sve što je pred kamerama TV Arena sport rekao strateg domaćeg sastava Perica Ognjenović.
Prve impresije Vinka Marinovića
"Prvo bih želio da čestitam svojim igračima. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, pogotovo to prvo poluvrijeme, gdje jednim visokim presingom nismo dozvoljavali Rudaru da dođe do posjeda. Znali smo da oni imaju taj posjed koji je dosta kvalitetan i iz kojeg dolaze u završnicu, ali uspjeli smo tim svojim pritiskom da onesposobimo to. Sa druge strane, bili smo i dosta efikasni i došli smo do ta dva gola, kojima smo postavili i konačan rezultat. Pred nama je sada pauza da se odmorimo i da se spremimo za nastavak prvenstva", prvi je komentar trenera Borca Vinka Marinovića poslije meča.
Banjalučani se učvrstili na 1. mjestu!
Evo kako sada izgleda tabela:
Kraj
Završena je utakmica u Prijedoru, Rudar Prijedor - Borac 0:2.
Dva minuta nadoknade
Igraće se još 120 sekundi na stadionu u Prijedoru.
89' - Posljednja promjena u Borcu
Jojića mijenja Kopman.
82' - Nove izmjene kod gostiju
Ogrinec će na teren umjesto Juričića, dok je Čavić u igri umjesto Vukovića.
80' - Stativa Hiroša!
Odlična sada šansa za 0:3, nije je iskoristio Hiroš.
Rogan je pokušao da napravi pometnju u domaćoj odbrani, izblokiran je, lopta je stigla do Hiroša koji šutira po zemlji, ali pogađa stativu.
78' - Tri izmjene u Rudaru
Đekić mijena Grbića, Keranović Fereirou, a Kocić Gigića.
72' - Promjena i u Rudaru
Savanović mijenja Gutijereza.
72' - Dupla promjena u Borcu
Umjesto Savića, na terenu je Hiroš. Takođe, 16-godišnji Matej Deket mijenja Hrelju.
Deket je, inače, prije četiri dana proslavio 16. rođendan.
69' - Prvi žuti karton na utakmici
"Požutio" je Mohedano.
63' - Mohedano pored gola
Mohedano je izveo slobodan udarac u zoni šuta, a lopta je pogodila Saničanina i odsjela u korneru, poslije kojeg nije bilo opasnosti za goste.
57' - Ne snalaze se Juričić i Jojić
Centaršut je sa lijeve strane uputio Vuković, na loptu su krenuli Juričić i Jojić koji se nisu sporazumjeli, pa je dobra prilika za goste propala.
49' - Jojić ne pogađa!
Mohedano je intervenisao, ali je intervenisao samo do Jojića čiji šut brani Dubljanić.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
Nastavljen je duel u Prijedoru.
Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvih 45 minuta, Rudar Prijedor - Borac 0:2.
45+3 - GOOOOL!
Pogađa Borac iz penala, strijelac je Vuković!
45+3' - Penal za Borac!
Puentes je igrao rukom u svom šesnaestercu, penal za Borac!
43' - Šansa za Rudar!
Iznenada se ukazala prilika za domaće!
Pogriješili su igrači Borca u dodavanju u posljednjoj trećini, na kraju je šutirao Džordan Gutijerez, ali je Jurkas uz malo muke ukrotio taj udarac.
38' - Jurkas siguran
Pokušao je Mohedano da centrira sa lijeve strane, ali je Jurkas bio na mjestu.
35' - Vuković pored gola
Kombinovali su igrači Borca, na kraju se Vuković odlučio na udarac sa distance, ali nije bio precizan.
24' - Jojić pored gola
Jojić se odlučio na udarac iz daljine, ali je bio neprecizan, otišla je lopta tik pored desne stative gola Rudara.
22' - Dubljanić brani udarac Hrelje!
Dobra kontra Borca, Vuković je povukao loptu kroz sredinu, a onda na desnoj strani proigrao Hrelju čiji udarac brani Dubljanić, izbacivši loptu u korner.
19' - Slab udarac Erere
Vuković je sada uposlio Ereru koji se našao na ivici kaznenog prostora, ali je Kolumbijac u redovima Borca slabo šutirao.
18' - Izblokiran Vuković
Izveo je Vuković slobodan udarac iskosa sa lijeve strane, sa 17-18 metara od gola Rudara, ali je živi zid uspio da izblokira taj šut.
11' - Kratki prekid
Meč je nakratko prekinut zbog bakljade navijača Borca i ubacivanja pirotehnike u teren.
8' - GOOOOOOL!
Vodi Borac u Prijedoru, asistencija Vukovića i pogodak Savića!
Tražio je Vuković na lijevoj strani poziciju za centaršut, ali je na kraju odigrao povratnu loptu za Savića koji sa 7-8 metara matira Dubljanića!
7' - Bez uzbuđenja
Nakon tog pomenutog udarca sa centra, nema uzbuđenja u Prijedoru.
1' - Umalo najbrži gol u istoriji
Odmah sa centra su igrači Borca šutirali prema golu Dubljanića, mogli su odmah da zatresu mrežu, ali je lopta otišla preko prečke.
1' - Počela je utakmica!
Trenutno stanje na tabeli
Sudije
Glavni arbitar večeras je Dragan Kesić iz Gradiške, a pomoćnici su mu Damir Lazić (Brčko) i Davor Maksimović (Doboj).
U VAR sobi su Dragan Todić (Doboj) i Aleksandar Njegomirović (Prnjavor).
Početnih 11 Rudara
Prva postava domaćih izgleda ovako:
Dubljanić, Bolivar, Fereiroa, Gigić, Grbić, Gutijerez, Mohedano, Paskval, Puentes, Ramić, Ronkal.
Jubilej Grahovca!
Kapiten Borca Srđan Grahovac upisaće večeras 170. nastup u Premijer ligi BiH u crveno-plavom dresu, po čemu se na drugom mjestu klupske vječne liste izjednačio sa Stojanom Vranješom!
Ispred ovog dvojca samo je Aleksandar Subić, koji ima 173 premijerligaške utakmice u dresu Velikana iz Platonove.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Startna postava Borca
Borac će od prvog minuta igrati u sljedećem sastavu:
Jurkas, Saničanin, Rogan, Erera, Jakšić, Grahovac, Jojić, Savić, Hrelja, Vuković, Juričić.
Predviđanja Marinovića
"Oni su značajno promijenili igrački kadar i igraju dosta drugačije. Moglo je to da se vidi u njihovim posljednjim mečevima protiv Zrinjskog (0:0) i Sloge (1:1). Sigurno nas čeka još jedna teška i zahtjevna utakmica, kao i sve do sada. Ipak, spremali smo se tokom sedmice i nadam se da ćemo odigrati dobar meč i otići na pauzu u dobrom raspoloženju. Rudar ima dosta brzih i tehnički potkovanih igrača, pogotovo kada je u pitanju individualna igra jedan na jedan. Svjesni smo toga, ali i mi imamo dobru ekipu i vjerujem da ćemo odgovoriti na njihov kvalitet. Naš cilj je da odigramo što bolje i dođemo do povoljnog rezultata", naglasio je strateg Borca Vinko Marinović.Izvor: MONDO/Nebojša Šatara
Šta očekuje Ognjenović?
"Biće to utakmica u kojoj bi trebalo svi da uživaju, od aktera do navijača. Svaka utakmica je priča za sebe. Nekad i kad ste dobri nije dovoljno za pobjedu, a nekad se i u slabijem izdanju može doći do trijumfa. Očekujem da publika dođe u što većem broju, jer nam podrška mnogo znači", rekao je u najavi krajiškog derbija trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović.Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor
Mene kao navijača Borca je sramota, pa je li realno da uništavate Krajiški derbi! Stvarno ste ne realni, pa ako nam ovoliko pomoci treba, a vodimo 0 - 1, da se smiraju smjesni ovolilo faulovi, i ovakav penal, onda stvarno smo pali na niske grane! Daj edukujte malo.te sudije, ili nadjite neke koji znaju malo.da pomognu, a ne da nam zgade fudbal, da prebacim prije da gledam sereju a ne brend Krajiški derbi!