Borac je ostvario pobjedu u Prijedoru (0:2) i nakon nepotpunih 10 kola se učvrstio na liderskoj poziciji.

Izvor: FK Borac

Borac je trijumfovao u Prijedoru, u krajipkom derbiju (0:2) igranom u okviru 10. premijerligaške runde i učvrstio se na prvom mjestu na tabeli.

Već u prvom dijelu su izabranici Vinka Marinovića odveli meč u željenom smjeru, a do prednosti su stigli u osmom minutu. Tražio je Vuković na lijevoj strani poziciju za centaršut, ali je na kraju odigrao povratnu loptu za Savića koji je sa 7-8 metara matira Mišu Dubljanića.

Trijumf je ovjeren u trećem minutu nadoknade tog dijela igre. Rukom je pred svojim golom igrao Puentes, sudija Dragan Kesić je nakon poziva iz VAR sobe gledao snimak i na kraju dosudio penal, koji je u pogodak pretvorio Vuković.

Osim ovih pogodaka, vrijedi izdvojiti i činjenicu da je u 72. minutu Vinko Marinović na teren poslao 16-godišnjeg Mateja Deketa, koji je večeras uknjižio svoje prve minute u seniorskom timu Borca. Deket je prije četiri dana proslavio 16. rođendan, a ove nedjelje postao je jedan od najmlađih debitanata ikad u istoriji kluba.

Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Bolivar, Fereiroa (od 78. Keranović), Gigić (od 78. Kocić), Grbić (od 78. Đekić), Gutijerez (od 72. Savanović), Mohedano, Paskval, Puentes, Ramić, Ronkal. Trener: Perica Ognjenović.

BORAC: Jurkas, Saničanin, Rogan, Erera, Jakšić, Grahovac, Jojić (od 89. minuta Kopman), Savić (od 72. Hiroš), Hrelja (od 72. Deket), Vuković (od 82. Čavić), Juričić (od 82. Ogrinec). Trener: Vinko Marinović.