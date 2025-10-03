Trener Borca Vinko Marinović pred derbi Krajine: Biće potpuno drugačija utakmica od one u Banjaluci

U nedjelju, 5. oktobra, na Gradskom stadionu u Prijedoru biće odigran krajiški derbi između domaćeg Rudar Prijedora i banjalučkog Borca u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine (19.45 h).

Za razliku od šefa struke Prijedorčana Perice Ognjenovića, koji smatra da svi treba da uživaju u krajiškom derbiju, trener Borca Vinko Marinović očekuje zahtjevnu i potpuno drugačiju utakmicu od one u Banjaluci, kada su crveno-plavi demolirali "rudare" (6:0).

"Ovo nam je druga utakmica sa Rudarom u sezoni. U odnosu na prvi susret, oni su značajno promijenili igrački kadar i igraju dosta drugačije. To se moglo vidjeti u njihovim posljednjim mečevima protiv Zrinjskog (0:0) i Slogom iz Doboja (1:1). Sigurno nas čeka još jedna teška i zahtjevna utakmica, kao i sve do sada. Ipak, spremali smo se tokom sedmice i nadam se da ćemo odigrati dobar meč i otići na pauzu u dobrom raspoloženju", poručio je strateg banjalučkog tima.

Borac je u ovoj sedmici odigrao i Kup Republike Srpske protiv imenjaka iz Šamca (4:0), što je, prema riječima trenera Banjalučana, bila prilika da i oni fudbaleri koji su do sada manje igrali pokažu šta znaju.

"Od danas smo bili kompletni i radili smo na stvarima koje su nam bile potrebne za krajiški derbi. Kadrovski, van ekipe su i dalje (Nikola) Terzić i (Jurih) Karolina, a svi ostali su spremni za meč", dodao je Marinović.

Šef struke Borca posebno je naglasio kvalitet prijedorske ekipe.

"Rudar ima dosta brzih i tehnički potkovanih igrača, pogotovo kada je u pitanju individualna igra jedan na jedan. Svjesni smo toga, ali i mi imamo dobru ekipu i vjerujem da ćemo odgovoriti na njihov kvalitet. Naš cilj je da odigramo što bolje i dođemo do povoljnog rezultata", zaključio je Marinović.

Glavni sudija susreta u Prijedoru biće Dragan Kesić iz Gradiške. Pomoćnici su Damir Lazić (Brčko) i Davor Maksimović (Doboj), a četvrti arbitar Dražen Marić iz Bijeljine. VAR sudija je Dragan Todić (Doboj), dok će AVAR biti Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora. Delegat susreta je Ilija Smiljanić iz Nove Topole, a posmatrač suđenja Midhat Arnautović iz Tuzle.

Raspored 12. kola Premijer lige BiH

Petak, 3. oktobar 2025.

19:00 | HŠK Posušje - NK Široki Brijeg (Mateo Musa)

Subota, 4. oktobar 2025.

20:45 | FK Velež - FK Sloga Doboj (Amin Efendić)

Nedjelja, 5. oktobar 2025.

17:00 | FK Radnik - FK Željezničar (Frano Jelić)

19:45 | FK Rudar Prijedor - FK Borac (Dragan Kesić)

Ponedjeljak, 6. oktobar 2025.

18:00 | FK Sarajevo - HŠK Zrinjski (Luka Bilbija)







