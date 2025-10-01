logo
Jagodić debitovao pobjedom, het-trik Vranješa u pobjedi Borca nad imenjakom iz Šamca!

Jagodić debitovao pobjedom, het-trik Vranješa u pobjedi Borca nad imenjakom iz Šamca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Poznato pet učesnika četvrtfinala Kupa RS. Banjalučki Borac imao lak posao u Šamcu, Proleter iz Teslića izbacio Zvijezdu 09.

Kup Republike Srpske osmina finala Stojan Vranješ het-trik za Borac Izvor: MONDO

Fudbaleri banjalučkog Borca ubjedljivom pobjedom 4:0 savladali su Borac iz Šamca i tako se plasirali u četvrtfinale Kupa Republike Srpske.

Prvo ime susreta bio je Stojan Vranješ koji je postigao het-trik, a pobjeda je ovjerena prvencem Sandera Kopmana u crveno-plavom dresu.

Proleter iz Teslića eliminisao je Zvijezdu 09 pobjedom 2:1. Uspjeli su gosti da izjednače nakon voedećeg gola Teslićana, ali je Nemanja Stjepanović 20 minuta prije kraja pogodio za 2:1 i prolazak u četvrtfinale.

Prvoligaški derbi u Kupu RS odigrali su BSK i Laktaši, a prošlogodišnji šampion Republike Srpske slavio je sa minimalnih 1:0 zahvaljujući pogotku Nikole Šuputa.

Vlado Jagodić debitovao je pobjedom na klupi Kozare pošto je ekipa iz Gradiške u osmini finala Kupa RS savladala Ljubić u Prnjavoru. Pobjedonosni gol dao je Andrej Bosnić u finišu prvog poluvremena.

Kup RS, osmina finala:

Romanija – Radnik 0:2
Proleter – Zvijezda 09 2:1
Borac Šamac – Borac 0:4
BSK – Laktaši 0:1
Ljubić – Kozara 0:1

Srijeda 8. oktobar:
Guber – Rudar
Majevica – Leotar

14. oktobar
Sutjeska – Sloga Doboj

Tagovi

Kup RS fudbal FK Borac Stojan Vranješ

