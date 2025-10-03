Perica Ognjenović pred krajiški derbi protiv Borca: Utakmica u kojoj svi treba da uživaju

U nedjelju, 5. oktobra, na Gradskom stadionu u Prijedoru biće odigran krajiški derbi između domaćeg Rudar Prijedora i banjalučkog Borca u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine (19.45).

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Šef stručnog štaba Prijedorčana, Perica Ognjenović, istakao je da ovakvi mečevi uvijek nose posebnu draž.

"Biće to utakmica u kojoj bi trebalo svi da uživaju, od aktera do navijača. Svaka utakmica je priča za sebe. Nekad i kad ste dobri nije dovoljno za pobjedu, a nekad se i u slabijem izdanju može doći do trijumfa. Očekujem da publika dođe u što većem broju, jer nam podrška mnogo znači", rekao je Ognjenović i dodao da u ekipi ima nekoliko igrača s lakšim povredama, ali da vjeruje kako će svi biti spremni za veliki duel.

Napadač "rudara" Petar Gigić naglasio je da pred njegovim timom stoji težak izazov.

"Očekuje nas veoma teška utakmica. Relativno skoro sam stigao u Prijedor i znam da je ovo derbi utakmica. Dolazi nam najbolja ekipa u ligi, ali vjerujem da će svako ko izađe na teren dati maksimum da osvojimo tri boda. Rudar Prijedor je odlična ekipa, ima mnogo Španaca koji znaju da igraju fudbal, a mi domaći pomažemo im da se što prije uklope", poručio je Gigić.

Iz uprave prijedorskog kluba upućen je i poseban poziv navijačima da dođu na stadion i budu dodatna snaga timu u borbi za važne bodove protiv velikog rivala.

Glavni sudija susreta biće Dragan Kesić iz Gradiške. Pomoćnici su Damir Lazić (Brčko) i Davor Maksimović (Doboj), a četvrti arbitar Dražen Marić iz Bijeljine. VAR sudija je Dragan Todić (Doboj), dok će AVAR biti Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora. Delegat susreta je Ilija Smiljanić iz Nove Topole, a posmatrač suđenja Midhat Arnautović iz Tuzle.

Raspored 12. kola Premijer lige BiH

Petak, 3. oktobar 2025.

19:00 | HŠK Posušje - NK Široki Brijeg (Mateo Musa)

Subota, 4. oktobar 2025.

20:45 | FK Velež - FK Sloga Doboj (Amin Efendić)

Nedjelja, 5. oktobar 2025.

17:00 | FK Radnik - FK Željezničar (Frano Jelić)

19:45 | FK Rudar Prijedor - FK Borac (Dragan Kesić)

Ponedjeljak, 6. oktobar 2025.

18:00 | FK Sarajevo - HŠK Zrinjski (Luka Bilbija)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)