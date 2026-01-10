Problemi sa srcem prepreka u Italiji, ne i Engleskoj: Edoardo Bove potpisuje za Votford

Edoardo Bove raskinuo je ugovor sa Romom, čime je, makar privremeno, okončana njegova epizoda u dresu "vučice".

Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

Edoardo Bove je nadomak nastavka karijere, i to u Engleskoj, nakon što je nedavno raskinuo ugovor sa Romom i bio primoran da potraži rješenje van Italije. Iako je time, barem privremeno, stavljena tačka na njegov put u Seriji A, povlačenje iz fudbala nikada nije bilo opcija za vezistu rođenog 2002. godine.

Kako prenosi Fabricio Romano, Votford je veoma blizu postizanja dogovora sa Boveom, ostavivši iza sebe konkurenciju poput Sanderlanda i Notingem Foresta. "Stršljenovi" snažno guraju posao ka realizaciji i trenutno su najbliži potpisu italijanskog fudbalera.

Votford se nalazi na šestom mjestu Čempionšipa nakon 25 kola, uz utakmicu manje u odnosu na neke rivale zbog odgođenog meča sa Hal sitijem. Ekipa Havija Grasije uhvatila je sjajnu formu, sa četiri uzastopne pobjede u prvenstvu, i ozbiljno je uključena u borbu za plej-of i povratak u Premijer ligu.

Bove je profesionalni debi upisao za Romu u maju 2021. godine, sa samo 18 godina, a pod vođstvom Žozea Murinja izrastao je u pouzdanog člana tima. Zbog ogromne energije i borbenosti dobio je nadimak "bolesni pas", a bio je dio ekipe koja je 2022. osvojila Konferencijsku ligu i naredne sezone igrala finale Lige Evrope. Ukupno je sakupio skoro stotinu nastupa za "vučicu" i produžio ugovor do 2028. godine.

U avgustu 2024. godine prešao je na jednogodišnju pozajmicu u Fiorentinu, gdje je ostavio dobar utisak i čak postigao pogodak protiv matične Rome. Međutim, njegova sezona naglo je prekinuta nakon što je u decembru doživio srčani zastoj tokom utakmice protiv Intera - događaj koji je potresao čitav fudbalski svijet.

Nakon operacije i ugradnje implantabilnog kardioverter-defibrilatora, Bove se uspješno oporavio i dobio veliku podršku širom fudbalske javnosti, uključujući i Kristijana Eriksena. Ipak, zbog strogih italijanskih propisa, igračima sa takvim uređajem nije dozvoljeno da nastupaju u Seriji A, što ga je natjeralo da karijeru nastavi u inostranstvu.

Engleska se tako nametnula kao logičan izbor, a Votford - klub sa snažnim vezama sa italijanskim fudbalom - izgleda kao idealna sredina. Iako Bove neće odmah biti spreman za pun takmičarski ritam, plan je da mu se postepeno omogući povratak na teren.

Ako transfer bude realizovan, prelazak u Čempionšip mogao bi predstavljati savršenu priliku za novi početak. U tandemu sa Imranom Luzom, Votford bi u drugom dijelu sezone mogao dobiti snažno oružje u veznom redu - i fudbalera odlučnog da ponovo dokaže svoj kvalitet.