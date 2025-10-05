Potvrđeno za MONDO, Sloga raskinula ugovor sa Vuletom Trivunovićem: Sve je bilo korektno, hvala svima na saradnji

Još jedna promjena trenera u Premijer ligi BiH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga je u subotu poražena na gostovanju Veležu (0:2), a sada je ostala bez šefa stručnog štaba Vuleta Trivunovića.

"Vule Trivunović nije više trener Sloge. Sporazumno je raskinut ugovor s njim i više neće voditi ekipu", potvrdio je za MONDO Zlatan Maksimović, direktor Sloge.

Dobojski premijerligaš tako je ostao bez trenera koji je na kormilu kluba sa "Luka" bio od maja ove godine. Sloga je samo jedan u nizu premijerligaša koji se u novoj sezoni odlučio za promjenu trenera.

Ipak, za razliku od većine drugih klubova, dvije strane rastale su se zaista korektno, što je za naš portal potvrdio i sam Trivunović.

"Istina je, razišli smo se zaista korektno. Zahvaljujem se gradonačelniku Borisu Jeriniću, sportskom direktoru i kompletnoj upravi na ukazanoj šansi da radim u Slogi, na podršci i povjerenju koje sam imao. Hvala mojim igračima, mojim saradnicima, bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi u Slogi u prethodnih pet mjeseci. Najvažnije je da se sve završilo korektno, svako će svojim putem. Ekipi i mom nasljedniku, ko god to bio, želim mnogo sreće u nastavku sezone jer i grad Doboj i ljudi koji iz godine u godinu ulažu i podižu Slogu, oni to zaslužuju", rekao je Trivunović za MONDO.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Vule Trivunović prije dolaska u Slogu bio je šef stručnog štaba Rudar Prijedora, a ranije je radio u kiparskom Etnikosu, GOŠK-u iz Gabele, Kozari iz Gradiške, banjalučkom Borcu, gdje je prvo bio asistent, a zatim i prvi trener. Takođe, vodio je i Slobodu iz Mrkonjić Grada, a prvi angažman po završetku igračke karijere imao je u BSK-u iz Banjaluke.

Sloga je u deset uvodnih rundi upisala po tri pobjede i remija, uz četiri poraza, te je trenutno u sredini tabele.

Sve promjene trenera u sezoni 2025/26: