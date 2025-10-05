logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđeno za MONDO, Sloga raskinula ugovor sa Vuletom Trivunovićem: Sve je bilo korektno, hvala svima na saradnji

Potvrđeno za MONDO, Sloga raskinula ugovor sa Vuletom Trivunovićem: Sve je bilo korektno, hvala svima na saradnji

Autori Goran Arbutina Autori Nebojša Šatara Autori Bojan Jakovljević
0

Još jedna promjena trenera u Premijer ligi BiH.

Sloga Doboj raskinula ugovor sa Vuletom Trivunovićem Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga je u subotu poražena na gostovanju Veležu (0:2), a sada je ostala bez šefa stručnog štaba Vuleta Trivunovića.

"Vule Trivunović nije više trener Sloge. Sporazumno je raskinut ugovor s njim i više neće voditi ekipu", potvrdio je za MONDO Zlatan Maksimović, direktor Sloge.

Dobojski premijerligaš tako je ostao bez trenera koji je na kormilu kluba sa "Luka" bio od maja ove godine. Sloga je samo jedan u nizu premijerligaša koji se u novoj sezoni odlučio za promjenu trenera.

Ipak, za razliku od većine drugih klubova, dvije strane rastale su se zaista korektno, što je za naš portal potvrdio i sam Trivunović.

"Istina je, razišli smo se zaista korektno. Zahvaljujem se gradonačelniku Borisu Jeriniću, sportskom direktoru i kompletnoj upravi na ukazanoj šansi da radim u Slogi, na podršci i povjerenju koje sam imao. Hvala mojim igračima, mojim saradnicima, bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi u Slogi u prethodnih pet mjeseci. Najvažnije je da se sve završilo korektno, svako će svojim putem. Ekipi i mom nasljedniku, ko god to bio, želim mnogo sreće u nastavku sezone jer i grad Doboj i ljudi koji iz godine u godinu ulažu i podižu Slogu, oni to zaslužuju", rekao je Trivunović za MONDO.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Pročitajte i ovo

Vule Trivunović prije dolaska u Slogu bio je šef stručnog štaba Rudar Prijedora, a ranije je radio u kiparskom Etnikosu, GOŠK-u iz Gabele, Kozari iz Gradiške, banjalučkom Borcu, gdje je prvo bio asistent, a zatim i prvi trener. Takođe, vodio je i Slobodu iz Mrkonjić Grada, a prvi angažman po završetku igračke karijere imao je u BSK-u iz Banjaluke.

Sloga je u deset uvodnih rundi upisala po tri pobjede i remija, uz četiri poraza, te je trenutno u sredini tabele.

Sve promjene trenera u sezoni 2025/26:

  • BORAC: Mladen Žižović ► Vinko Marinović
  • POSUŠJE: Vinko Marinović ► v. d. Ante Dario Stipić
  • SARAJEVO: Zoran Zekić ► v. d. Dženan Hošić ► Husref Musemić ► Mario Cvitanović
  • SLOGA: Vule Trivunović ► ?
  • VELEŽ: Goran Sablić ► v. d. Ibro Rahimić
  • ZRINJSKI: Mario Ivanković ► Igor Štimac

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj Vule Trivunović Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC