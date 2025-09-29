Treneri se smjenjuju kao na traci u Premijer ligi BiH, klub sa "Koševa" neslavni rekorder!

Čak šest trenera od početka sezone 2025/26 u Premijer ligi Bosne i Hercegovine je izgubilo posao.

U šampionatu BiH dosad je odigrano devet kola, a čak šestorica trenera su ostala bez posla.

Posljednji u nizu je strateg Posušja Marko Maksimović, koji je dao ostavku u hercegovačkom klubu nakon posljednjeg poraza od Borca na "Mokrom docu" - 0:2.

I Banjalučani, koji su lideri na tabeli su promijenili šefa struke već na početku sezone kada je nakon ispadanja iz Evrope imenovan Vinko Marinović umjesto Mladena Žižovića.

Istu stvar uradio je i mostarski Zrinjski, koji je nakon eliminacije u kvalifikacijama Lige šampiona otpustio Marija Ivankovića a na klupu doveo Igora Štimca, s kojim su "plemići" uspjeli da osiguraju nastup u Konferencijskoj ligi.

Upravo su fudbaleri sa lentom uručili otkaz komšijama s druge strane Neretve - Goranu Sabliću, treneru Veleža, koji je nakon poraza u mostarskom derbiju takođe postao bivši.

Ipak, apsolutni rekorder ove sezone po broju otkaza trenerima je Fudbalski klub Sarajevo, koji je do kraja septembra otpustio dvojicu stručnjaka. Najprije je "glavom" platio Zoran Zekić nakon eliminacije od Univerzitatee Krajova u evropskim kvalifikacija, a potom i remija sa Radnikom iz Bijeljine na "Koševu" (4:4).

Vraćen je potom trofejni stručnjak i legenda "bordo" kluba Husref Musemić, ali je i on otpušten nakon poraza od Željezničara na Gradskom derbiju na "Grbavici".

Sarajlije još zvanično nisu postavile trećeg ovosezonskog trenera, a pominju se brojna imena, među kojima su Mario Cvitanović, Ivajlo Petev, Radomir Đalović...

