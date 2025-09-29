Maksimović potvrdio da je napustio Posušje: Ekipi je potrebna šok-terapija!

"Bodovni saldo ne odgovara onome što smo prikazivali na terenu, ali u ovom trenutku najbolje je da ekipu preuzme novi trener", potvrdio je Marko Maksimović u izjavi za MONDO.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Marko Maksimović više nije trener Posušja.

Nekadašnji trener Borca, koji je preuzeo Posušje u martu ove godine, nakon serije od tri poraza i pet osvojenih bodova u prvih devet kola Premijer lige BIH podnio je neopozivu ostavku.

"Podnio sam ostavku i napuštam Posušje. Svima je poznato da smo promijenili čitavu ekipu ljetos, da smo u ovih devet kola zaslužili da imamo više bodova. U mnogim utakmicama poput onih u Doboju, Prijedoru, onoj protiv Zrinjskoj imali smo stopostotne situacije koje nismo rješavali", potvrdio je Maksimović u izjavi za MONDO i dodao:

"Sigurno smo zaslužili više bodova. Rezultat u ovom trenutku nemamo i smatrao sam da je ekipi potrebna šok-terapija".

Maksimović je istakao da je odluka definitivna jer svaki trener ima odgovornost za rezultate svoje ekipe.

"Ostvarili smo cilj za koji smo bili dovedeno. Ljetos smo promijenili čitav roster, bili smo apsolutno konkurentni. Ali kada nema rezultata ja kao trener moram da preuzmem odgovornost. Nema ni smisla razgovarati o nekom ostanku ili bilo čemu, mislim da sam trenerski odradio koliko sam mogao, a sada je potrebna neka promjena", zaključio je Maksimović.

Posušje je trenutno posljednjeplasirano na tabeli PLBIH sa pet osvojenih bodova, dva manje od prijedorskog Rudara i Veleža, te pet manje od Sarajeva.