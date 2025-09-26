Posušje dočekuje Borac, Maksimovića muči neefikasnost: Ko god da je protivnik, moramo tražiti bodove na našem terenu

Posušje je trenutno posljednjeplasirani tim lige, sa samo tri postignuta gola na osam mečeva.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

"Fenjeraš" protiv lidera, Posušje protiv Borca.

Na stadionu "Mokri Dolac" u nedjelju od 17.30 biće odigran meč devetog kola Premijer lige BiH u kojem će Posušaci protiv Banjalučana pokušati da prekinu seriju loših rezultata i pobjegnu sa začelja tabele.

Tim Marka Maksimovića u potpunosti je razočarao na startu sezone, najneefikasniji je tim lige, pa ne čudi što je trenutno na posljednjoj poziciji. Ostvaren je samo jedan trijumf, pa će Posušju u nastavku prvenstva svaki meč biti od izuzetne važnosti, naročito na domaćem terenu.

"Imamo probleme sa realizacijom, postigli smo samo tri gola, ali raduje me način na kojim smo igrali u posljednje vrijeme i mislim da smo zaslužili bolji rezultat. Dočekujemo ekipu koja je jako efikasna, koja ima najveće domete, koja postiže mnogo pogodaka. Juričić, Vuković, Savić... Nemaju probleme koje mi imamo, ali mi igramo na našem terenu i moramo dati svoj maksimum. U ovom momentu smo u situaciji da moramo tražiti bodove na domaćem terenu, ko god da je protivnik. Da će biti lako - neće, ali sam siguran da će ekipa biti motivisana i fokusirana", poručio je Maksimović na konferenciji za medije.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Svjestan je jačine protivnika, koji iz kola u kolo pruža sve bolje partije.

"Poslije ispadanja iz Evrope, Borac je podigao formu, a posebno su efikasni kod kuće. Ali, ako pogledate i njihova gostovanja, postižu golove, pobjeđuju i imaju najviše ciljeve. Mislim da naše stanje na terenu nije realno, ali to nikoga ne zanima, takvo je kakvo jeste. Ipak, optimisti smo i vjerujemo da ćemo uz maksimalno zalaganje doći do pozitivnog rezultata", rekao je nekadašnji trener Borca, a sada Posušja.

PREMIJER LIGA BIH - 9. KOLO:

Petak:

Radnik - Široki Brijeg (18.00)

Subota:

Željezničar - Sarajevo (18.30)

Velež - Zrinjski (20.30)

Nedjelja:

Posušje - Borac (17.30)

Rudar Prijedor - Sloga (19.45)



