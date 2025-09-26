logo
Paklen raspored pred Radnikom: Kao svaki trener, želio bih da ostvarim sve tri pobjede, ali…

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Duško Vranešević uoči duela Radnika i Širokog Brijega.

Duško Vranešević Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Radnik i Široki Brijeg otvaraju deveto kolo Premijer lige BiH utakmicom u petak od 18 časova.

Bijeljinci ovaj susret dočekuju nakon ubjedljivog poraza u Banjaluci (1:5) i samo jednim trijumfom na prethodnih pet mečeva, a trener Duško Vranešević nada se da njegovi izabranici u duelu sa Širokobriježanima neće izgledati "kao čunjevi", kao što je to bio slučaj u Banjaluci.

"Široki Brijeg je po tradiciji veoma neugodan protivnik za Radnik, tako da bi bilo sjajno da dođemo do sva tri boda. Međutim, svjesni smo da to neće biti nimalo lako, jer su Hercegovci ove sezone pokazali da imaju dobru ekipu i visoke ambicije. Uz sve dolaze nam u goste poslije dvije velike pobjede na svom terenu nad Sarajevom i Željezničarom", rekao je Vranešević, a prenosi "Glas Srpske".

Upravo će sarajevski rivali biti naredni protivnici "plavim" iz Bijeljine, čija pažnja je ipak trenutno usmjerena isključivo na naredni meč.

"Poslije Širokog Brijega dolaze nam Željezničar pa Sarajevo. Stvarno tri teška iskušenja. Naravno da bi kao svaki trener želio da ostvarim sve tri pobjede, ali o tome za sada nećemo razmišljati. Idemo prvo da odmjerimo snage protiv Širokog Brijega pa ćemo onda razmišljati o duelima protiv sarajevskih klubova. Pobjeda protiv Hercegovaca odlično bi došla na zatvaranju prvog kruga šampionata i sa ta tri boda bismo stigli do 12, čime bismo realno ispunili zacrtane planove za prvu četvrtinu sezone", dodao je Vranešević, koji za ovaj meč ne može računati na Feliksa Ađemanga.

PREMIJER LIGA BIH - 9. KOLO:

Petak:

Radnik - Široki Brijeg (18.00)

Subota:

Željezničar - Sarajevo (18.30)
Velež - Zrinjski (20.30)

Nedjelja:

Posušje - Borac (17.30)
Rudar Prijedor - Sloga (19.45)



Standings provided by Sofascore

