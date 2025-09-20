Trener Radnika: Izgledali smo kao "čunjevi" u Banjaluci

Duško Vranešević, šef struke bijeljinskog Radnika očekivano je bio razočaran partijom svog tima, koji je "popio petardu" od Borca u Banjaluci.

Crveno-plavi su već u prvih pola sata postigli četiri pogotka, čime su sve dileme oko pobjednika riješene u osmom kolu Premijer lige BiH nakon kojeg se Borac vratio na lidersku poziciju.

"Došli smo ovdje s ciljem da odigramo dobru, otvorenu utakmicu i to smo pokušali u prvih deset minuta. Izgledali smo dobro, ali onda kao da smo stisnuli 'pauzu'. Izgledali smo kao 'čunjevi', nismo uspeli zadržati defanzivnu stabilnost i to nas je skupo koštalo. U prvom poluvremenu smo samo jednom napravili faul, dok su igrači Borca iz četiri šuta postigli četiri gola. Napadački smo se dobro držali, imali smo penal koji nismo iskoristili i još nekoliko prilika, ali Borac je kažnjavao svaku našu grešku", rekao je Vranešević.

Strateg semberske ekipe takođe je naglasio da je Borac pokazao veliki kvalitet i da je jasno da će slijedeći mečevi biti ključni za njegov tim.

"Sada nas čekaju tri utakmice na domaćem terenu, protiv Širokog Brijega, Sarajeva i Željezničara. Svaka od tih utakmica će biti izazov, ali najvažnije je da budemo svi zdravi i da analiziramo ovu utakmicu kako bismo popravili igru", istakao je trener Radnika za "Arenu Sport".

