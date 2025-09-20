UŽIVO BORAC - RADNIK: Prvenac Jojića, novi "projektil" Vukovića, pa dva penala za Radnik! (FOTO/VIDEO)

Duel osmog kola Premijer lige BiH sa Gradskog stadiona u Banjaluci pratite uživo u tekstualnom prenosu na našem portalu od 20.45.
Duel na Gradskom stadionu u Banjaluci između Borca i Radnika u okviru osmog kola Premijer lige BiH privlači mnogo pažnje. I jedni i drugi dobro su startovali u novoj sezoni, nalaze se u samom vrhu tabele, pa će biti zanimljivo ispratiti dvoboj u Platonovoj.
"Crveno-plavi" su trenutno drugoplasirani, pa bi eventualnom pobjedom protiv Radnika bar na dan preuzeli lidersku poziciju, dok su Bijeljinci na četvrtom mjestu i nadaju se, ako ništa drugo, da bar mogu sačuvati trenutnu poziciju i nakon ovog vikenda.
Duel iz Banjaluke uživo pratimo u tekstualnom prenosu od 20.45, a detalje meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".
45' - GOOOL! Čumić je sada precizan
Pročitao je Jurkas i ovaj put Čumića, ali nije uspio da odbrani i drugi penal.
Sjajno prvo poluvrijeme na Gradskom stadionu, pet golova, Borac vodi 4:1!
44' - Novi penal za Radnik!
Nova VAR provjera, dosuđen je drugi penal za Radnik. Ovaj put skrivio ga je Saničanin, koji je zaradio i žuti karton.
41' - Sjajna odbrana Jurkasa!
Ponovo se istakao golman Borca. Vuković je odlično šutirao sa distance, ali Jurkas vrhovima prstiju šalje loptu u korner.
38' - Brani Jurkas!
Čumić nije uspio da pretvori penal u gol - mladi čuvar mreže Borca Jurkas je odbranio i izbacio loptu u korner.
36' - Penal za Radnik
Nakon kornera, lopta je pogodila Jojića u ruku, a sudija Todić pokazao je na penal za goste.
30' - GOOOL! Novi "projektil" Vukovića!
Navikli smo već na evro-golove Davida Vukovića, a večeras je postigao još jedan!
Hrelja je upisao još jednu asistenciju, a Vuković perfektnim udarcem iz daljine povisio na ogromnih 4:0 nakon pola sata igre na Gradskom stadionu.
26' - GOOOL! Jojić za 3:0!
Prvenac Miloša Jojića u dresu Borca!
Asistent je Vuković, a Jojić precizno pogodio i povisio na 3:0. Već sada ubjedljivo vođstvo "crveno-plavih".Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka
20' - Pokušaj Vukovića
Dalekometni pokušaj Vukovića, koji ipak nije bio precizan.
19' - Prvi žuti karton na utakmici
Črnko je simulirao preškraj u kaznenom prostoru Borca, zaradio žuti karton, a nakon kratke VAR provjere, odluka je potvrđena - penala za Radnik nije bilo.
14' - GOOOL! Već je 2:0!
Luka Juričić postiže novi gol, sedmi u sezoni! Odlično otvaranje utakmice za "crveno-plave" - Erera je centrirao iz slobodnog udarca, a Juričić glavom pospremio loptu u mrežu Bijeljinaca.Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka
Sigurnih 2:0 za Borac.
13' - Nova šansa
Prilika da Borac uveća prednost preko Juričića, ali lopta odlazi pored gola.
11' - GOOOL! Majstorija Savića, Borac vodi!
Sjajan solo-prodor Stefana Savića nakon dodavanja Hrelje. Promiješao je kompletnu odbranu Radnika, a onda maestralno pogodio - lopta se od stativa odbila iza leđa golmana gostiju.
Već četvrti njegov gol ove sezone.
4' - Prijeti Ćosić
Imao je Borac korner, ali nije uspio da zaprijeti domaćin, ali na drugoj strani jeste Ćosić. Ipak, nema promjene rezultata na Gradskom stadionu.
Skromna posjeta
Nešto više od 1000 gledalaca je na Gradskom stadionu u Banjaluci.Izvor: MONDO/Dragan Šutvić
1' - Počeo je meč u Banjaluci
SASTAVI:
- BORAC: Jurkas, Saničanin, Juričić, Vuković, Hrelja, Grahovac, Erera, Jojić, Rogan, Jakšić, Savić. Trener: Vinko Marinović.
- RADNIK: Lakić, Markovina, Česmeđijev, Faraž, Črnko, Pantelić, Dimitrić, Čumić, Ćosić, Vuković, Maričić. Trener: Duško Vranešević.
Todić na centru
Dobojlija Dragan Todić glavni je arbitar u duelu Borca i Radnika. Pomagaće mu Davor Maksimović i Dejan Lazić, takođe iz Doboja, dok je Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora četvrti sudija.
U VAR sobi su Elvedin Topuzović (Zenica) i njegov pomoćnik Sreten Udovičić (Prijedor). Delegat je Veljko Radovanović iz Doboja, a posmatrač suđenja Elmir Pilav iz Sarajeva.
Stanje na tabeli
Standings provided by Sofascore
Dobro došli u MONDO prenos uživo...
Od 20.45 smo na Gradskom stadionu.
UKRATKO
- Borac - Radnik 4:1