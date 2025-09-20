logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO BORAC - RADNIK: Prvenac Jojića, novi "projektil" Vukovića, pa dva penala za Radnik! (FOTO/VIDEO) 0
Borac - Radnik
Borac - Radnik
0

UŽIVO BORAC - RADNIK: Prvenac Jojića, novi "projektil" Vukovića, pa dva penala za Radnik! (FOTO/VIDEO)

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Duel osmog kola Premijer lige BiH sa Gradskog stadiona u Banjaluci pratite uživo u tekstualnom prenosu na našem portalu od 20.45.

Borac - Radnik Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Duel na Gradskom stadionu u Banjaluci između Borca i Radnika u okviru osmog kola Premijer lige BiH privlači mnogo pažnje. I jedni i drugi dobro su startovali u novoj sezoni, nalaze se u samom vrhu tabele, pa će biti zanimljivo ispratiti dvoboj u Platonovoj.

"Crveno-plavi" su trenutno drugoplasirani, pa bi eventualnom pobjedom protiv Radnika bar na dan preuzeli lidersku poziciju, dok su Bijeljinci na četvrtom mjestu i nadaju se, ako ništa drugo, da bar mogu sačuvati trenutnu poziciju i nakon ovog vikenda.

Duel iz Banjaluke uživo pratimo u tekstualnom prenosu od 20.45, a detalje meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Možda će vas zanimati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
21:31

45' - GOOOL! Čumić je sada precizan

Pročitao je Jurkas i ovaj put Čumića, ali nije uspio da odbrani i drugi penal. 

Pogledajte

00:10
Gol za Radnik
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Sjajno prvo poluvrijeme na Gradskom stadionu, pet golova, Borac vodi 4:1!

21:30

44' - Novi penal za Radnik!

Nova VAR provjera, dosuđen je drugi penal za Radnik. Ovaj put skrivio ga je Saničanin, koji je zaradio i žuti karton.

21:27

41' - Sjajna odbrana Jurkasa!

Ponovo se istakao golman Borca. Vuković je odlično šutirao sa distance, ali Jurkas vrhovima prstiju šalje loptu u korner.

21:23

38' - Brani Jurkas!

Čumić nije uspio da pretvori penal u gol - mladi čuvar mreže Borca Jurkas je odbranio i izbacio loptu u korner.

Pogledajte

00:15
Jurkas brani penal
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

21:22

36' - Penal za Radnik

Nakon kornera, lopta je pogodila Jojića u ruku, a sudija Todić pokazao je na penal za goste.

21:16

30' - GOOOL! Novi "projektil" Vukovića!

Navikli smo već na evro-golove Davida Vukovića, a večeras je postigao još jedan!

Hrelja je upisao još jednu asistenciju, a Vuković perfektnim udarcem iz daljine povisio na ogromnih 4:0 nakon pola sata igre na Gradskom stadionu.

21:11

26' - GOOOL! Jojić za 3:0!

Prvenac Miloša Jojića u dresu Borca!

Asistent je Vuković, a Jojić precizno pogodio i povisio na 3:0. Već sada ubjedljivo vođstvo "crveno-plavih".

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

21:06

20' - Pokušaj Vukovića

Dalekometni pokušaj Vukovića, koji ipak nije bio precizan.

21:05

19' - Prvi žuti karton na utakmici

Črnko je simulirao preškraj u kaznenom prostoru Borca, zaradio žuti karton, a nakon kratke VAR provjere, odluka je potvrđena - penala za Radnik nije bilo.

21:01

14' - GOOOL! Već je 2:0!

Luka Juričić postiže novi gol, sedmi u sezoni! Odlično otvaranje utakmice za "crveno-plave" - Erera je centrirao iz slobodnog udarca, a Juričić glavom pospremio loptu u mrežu Bijeljinaca.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Sigurnih 2:0 za Borac.

20:59

13' - Nova šansa

Prilika da Borac uveća prednost preko Juričića, ali lopta odlazi pored gola.

20:57

11' - GOOOL! Majstorija Savića, Borac vodi!

Sjajan solo-prodor Stefana Savića nakon dodavanja Hrelje. Promiješao je kompletnu odbranu Radnika, a onda maestralno pogodio - lopta se od stativa odbila iza leđa golmana gostiju.

Već četvrti njegov gol ove sezone.

20:51

4' - Prijeti Ćosić

Imao je Borac korner, ali nije uspio da zaprijeti domaćin, ali na drugoj strani jeste Ćosić. Ipak, nema promjene rezultata na Gradskom stadionu.

20:49

Skromna posjeta

Nešto više od 1000 gledalaca je na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

20:46

1' - Počeo je meč u Banjaluci

20:24

SASTAVI:

  • BORAC: Jurkas, Saničanin, Juričić, Vuković, Hrelja, Grahovac, Erera, Jojić, Rogan, Jakšić, Savić. Trener: Vinko Marinović.
  • RADNIK: Lakić, Markovina, Česmeđijev, Faraž, Črnko, Pantelić, Dimitrić, Čumić, Ćosić, Vuković, Maričić. Trener: Duško Vranešević.
18:42

Todić na centru

Dobojlija Dragan Todić glavni je arbitar u duelu Borca i Radnika. Pomagaće mu Davor Maksimović i Dejan Lazić, takođe iz Doboja, dok je Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora četvrti sudija.

U VAR sobi su Elvedin Topuzović (Zenica) i njegov pomoćnik Sreten Udovičić (Prijedor). Delegat je Veljko Radovanović iz Doboja, a posmatrač suđenja Elmir Pilav iz Sarajeva.

18:39

Stanje na tabeli



Standings provided by Sofascore

18:38

Dobro došli u MONDO prenos uživo...

Od 20.45 smo na Gradskom stadionu.

UKRATKO

  • Borac - Radnik 4:1
učitaj još +

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije