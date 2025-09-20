UŽIVO BORAC - RADNIK: Prvenac Jojića, novi "projektil" Vukovića, pa dva penala za Radnik! (FOTO/VIDEO)

Duel osmog kola Premijer lige BiH sa Gradskog stadiona u Banjaluci pratite uživo u tekstualnom prenosu na našem portalu od 20.45.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Duel na Gradskom stadionu u Banjaluci između Borca i Radnika u okviru osmog kola Premijer lige BiH privlači mnogo pažnje. I jedni i drugi dobro su startovali u novoj sezoni, nalaze se u samom vrhu tabele, pa će biti zanimljivo ispratiti dvoboj u Platonovoj.

"Crveno-plavi" su trenutno drugoplasirani, pa bi eventualnom pobjedom protiv Radnika bar na dan preuzeli lidersku poziciju, dok su Bijeljinci na četvrtom mjestu i nadaju se, ako ništa drugo, da bar mogu sačuvati trenutnu poziciju i nakon ovog vikenda.

Duel iz Banjaluke uživo pratimo u tekstualnom prenosu od 20.45, a detalje meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".