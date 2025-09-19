Borac dočekuje Radnik: Nikako ih ne potcjenjujemo, igraju brzo i okomito!

"Njihovi krilni igrači osim te brzine imaju kvalitet u igri 'jedan na jedan' tako da nas sigurno čeka zahtjevna utakmica", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Banjalučki Borac u subotu od 20.45 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci će dočekati Radnik iz Bijeljine i pokušati trijumfo da se iskupi svojim navijačim za dramatični poraz na Grbavici.

"Utakmicu protiv Željezničara smo igrali u ponedjeljak tako da nismo imali uobičajenog vremena za pripremu utakmice koja nam dolazi, ali imali smo i dovoljno vremena, a vidim i kod igrača, bez obzira na prošlu utakmicu, veliku motivaciju da nastave sa onim igrama koje smo imali i pobjedama. I oni jedva čekaju sutrašnju utakmicu i da se vratimo na pobjednički kolosjek", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

On je istakao da sutrašnji protivnik igra prilično direktno.

"Ekipa Radnika je ozbiljna, kvalitetna ekipa, to su pokazali i u dosadašnjem dijelu prvenstva protiv Željezničara i Sarajeva. To je jako okomita ekipa, ima brze krilne igrače , igraju brzo i okomito, sa dobrom tramnzicijom i tu moramo d abudemo jako koncentrisani. S druge strane, nadam se da ćemo u ofanzivnom dijelu biti jednako kvalitetni kao što smo bili dosad i da ćemo biti efikasni u šansama", rekao je Marinović.

I Radnik ulazi u ovaj meč bez trijumfa u prethodnom, preciznije Bijeljinci su vezali poraz i remi. Međutim, radi se o ekipi koja je izvukla remi i na Koševu protiv Sarajeva i protiv Željezničara na Grbavici, tako da u taboru Borca ulaze u sutrašnji duel sa velikim respektom.

"Ne možemo da računamo na Terzića koji je povrijeđen i mora na operaciju, Karolina je pod upitnikom za ovu utakmicu, ostali igrači su spremni", rekao je trener Borca o fudbalerima koji će nedostajati.

"Ne znam da li drugi potcjenjuju Radnik, ja i moji igrači sigurno ne potcjenjujemo. Iako su promijenili dosta igrača u odnosu na prošlu sezonu imaju dosta igrača koji su se dosta dobro uklopili. Igraju jako dobro, jako neugodna ekipa, sa dosta tranzicije po osvojenoj lopti. Igrači osim te brzine imaju kvalitet u igri jedan na jedan tako da nas sigurno čeka zahtjevna utakmica", zaključio je Marinović.

Krilni fudbaler Borca David Vuković želi da njegova ekipa ponovi igru sa Grbavice iz prvog poluvremena i ne sumnja u trijumf crveno-plavih.

"Atmosfera u svlačionici je bila malo poljuljana nakon prošle utakmice protiv Željezničara, ali se ekipa dobro izdigla iznad toga. Na nama je sutra da pokažemo onih 70 minuta do prvog gola Željezničara, ako budemo tako igrali siguran sam da ćemo osvojiti sva tri boda", rekao je Vuković.