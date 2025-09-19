logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac dočekuje Radnik: Nikako ih ne potcjenjujemo, igraju brzo i okomito!

Borac dočekuje Radnik: Nikako ih ne potcjenjujemo, igraju brzo i okomito!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Njihovi krilni igrači osim te brzine imaju kvalitet u igri 'jedan na jedan' tako da nas sigurno čeka zahtjevna utakmica", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Najava Borac Radnik Vinko Marinović David Vuković Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Banjalučki Borac u subotu od 20.45 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci će dočekati Radnik iz Bijeljine i pokušati trijumfo da se iskupi svojim navijačim za dramatični poraz na Grbavici.

"Utakmicu protiv Željezničara smo igrali u ponedjeljak tako da nismo imali uobičajenog vremena za pripremu utakmice koja nam dolazi, ali imali smo i dovoljno vremena, a vidim i kod igrača, bez obzira na prošlu utakmicu, veliku motivaciju da nastave sa onim igrama koje smo imali i pobjedama. I oni jedva čekaju sutrašnju utakmicu i da se vratimo na pobjednički kolosjek", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

On je istakao da sutrašnji protivnik igra prilično direktno.

"Ekipa Radnika je ozbiljna, kvalitetna ekipa, to su pokazali i u dosadašnjem dijelu prvenstva protiv Željezničara i Sarajeva. To je jako okomita ekipa, ima brze krilne igrače , igraju brzo i okomito, sa dobrom tramnzicijom i tu moramo d abudemo jako koncentrisani. S druge strane, nadam se da ćemo u ofanzivnom dijelu biti jednako kvalitetni kao što smo bili dosad i da ćemo biti efikasni u šansama", rekao je Marinović.

I Radnik ulazi u ovaj meč bez trijumfa u prethodnom, preciznije Bijeljinci su vezali poraz i remi. Međutim, radi se o ekipi koja je izvukla remi i na Koševu protiv Sarajeva i protiv Željezničara na Grbavici, tako da u taboru Borca ulaze u sutrašnji duel sa velikim respektom.

"Ne možemo da računamo na Terzića koji je povrijeđen i mora na operaciju, Karolina je pod upitnikom za ovu utakmicu, ostali igrači su spremni", rekao je trener Borca o fudbalerima koji će nedostajati.

"Ne znam da li drugi potcjenjuju Radnik, ja i moji igrači sigurno ne potcjenjujemo. Iako su promijenili dosta igrača u odnosu na prošlu sezonu imaju dosta igrača koji su se dosta dobro uklopili. Igraju jako dobro, jako neugodna ekipa, sa dosta tranzicije po osvojenoj lopti. Igrači osim te brzine imaju kvalitet u igri jedan na jedan tako da nas sigurno čeka zahtjevna utakmica", zaključio je Marinović.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Krilni fudbaler Borca David Vuković želi da njegova ekipa ponovi igru sa Grbavice iz prvog poluvremena i ne sumnja u trijumf crveno-plavih.

"Atmosfera u svlačionici je bila malo poljuljana nakon prošle utakmice protiv Željezničara, ali se ekipa dobro izdigla iznad toga. Na nama je sutra da pokažemo onih 70 minuta do prvog gola Željezničara, ako budemo tako igrali siguran sam da ćemo osvojiti sva tri boda", rekao je Vuković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vinko Marinović fudbal FK Borac David Vuković Premijer liga BiH FK Radnik Bijeljina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC