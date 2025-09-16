logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Heroj Želje nakon fantastičnog preokreta protiv Borca: Kad smo dali prvi gol, znali smo da možemo! (VIDEO)

Heroj Želje nakon fantastičnog preokreta protiv Borca: Kad smo dali prvi gol, znali smo da možemo! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Još se nisu slegli svi utisci sjajne utakmice na "Grbavici", gdje je Borac ispustio 2:0 protiv Željezničara (3:2), nakon koje je preskočio Banjalučane na liderskoj poziciji na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Madžid Šošić izjava FK Željezničar FK Borac 3:2 Izvor: Facebook/FK Željezničar/Screenshot

Slično kao prethodne sezone, jedan od junaka pobjede nad Borcem u okviru sedmog kola šampionata BiH bio je Madžid Šošić, koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu i pokrenuo plave s "Grbavice".

Najprije je Šošić postigao prvi pogodak za smanjenje rezultata iz prvog dijela u kojem je Borac apsolutno dominirao i golovima Damira Hrelje i Savića imao sigurnu prednost. Potom je Šošić učestvovao u akciji za izjednačenje za koje je najzaslužniji bio Matej Cvetanoski (poput Nikole Nikića), a onda i asistirao Harisu Jaganjcu za pobjednosni gol.

"Fenomalna utakmica...Ušli smo u drugo poluvrijeme s namjerom da okrenemo, pa je stigao prvi gol koji nam je mnogo značio, prvo publici, pa i meni za samopouzdanje. Onda je Cvetan (Cvetanoski) dao i drugi. Digli smo se već nakon prvog pogotka, a kad smo izjednačili, znali smo da možemo i na kraju preokrenuli utakmicu", izjavio je Šošić.

Pogledajte i sve golove sa meča

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Borac fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC