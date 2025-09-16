Heroj Želje nakon fantastičnog preokreta protiv Borca: Kad smo dali prvi gol, znali smo da možemo! (VIDEO)

Još se nisu slegli svi utisci sjajne utakmice na "Grbavici", gdje je Borac ispustio 2:0 protiv Željezničara (3:2), nakon koje je preskočio Banjalučane na liderskoj poziciji na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Slično kao prethodne sezone, jedan od junaka pobjede nad Borcem u okviru sedmog kola šampionata BiH bio je Madžid Šošić, koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu i pokrenuo plave s "Grbavice".
Najprije je Šošić postigao prvi pogodak za smanjenje rezultata iz prvog dijela u kojem je Borac apsolutno dominirao i golovima Damira Hrelje i Savića imao sigurnu prednost. Potom je Šošić učestvovao u akciji za izjednačenje za koje je najzaslužniji bio Matej Cvetanoski (poput Nikole Nikića), a onda i asistirao Harisu Jaganjcu za pobjednosni gol.
"Fenomalna utakmica...Ušli smo u drugo poluvrijeme s namjerom da okrenemo, pa je stigao prvi gol koji nam je mnogo značio, prvo publici, pa i meni za samopouzdanje. Onda je Cvetan (Cvetanoski) dao i drugi. Digli smo se već nakon prvog pogotka, a kad smo izjednačili, znali smo da možemo i na kraju preokrenuli utakmicu", izjavio je Šošić.
