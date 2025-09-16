Jedan od najboljih juniora banjalučkog "Želje" stigao u Borac!

Danilo Vučenović novi je član juniorskog pogona kluba iz Platonove ulice.

Izvor: FK Željezničar Sport tim

Juniorska selekcija Fudbalskog kluba Borac u nastavak sezone ulazi jača za dosadašnjeg člana banjalučkog Željezničara Danila Vučenovića.

Ovaj defanzivac, rođen 1. februara 2007. godine, jedan je od najkvalitetnijih izdanaka omladinske škole kluba sa Predgrađa.

Već sa 16 i po godina je debitovao u juniorskoj Premijer ligi BiH, a od tada pa do danas uknjižio je 35 nastupa u bh. šampionatu za igrače do 19 godina i pritom postigao tri pogotka.

Pravo nastupa za Borac stiče predstojećeg vikenda, kada će crveno-plavi u okviru sedmog kola dočekati sarajevski Željezničar.

U dosadašnjem toku sezone izabranici Igora Mirkovića odigrali su pet mečeva i upisali pobjedu i poraz, uz 14 postignutih i 7 primljenih golova, što je u ovom trenutku dovoljno za drugo mjesto na tabeli.

Dvanaest bodova, takođe, imaju i prvoplasirani Zrinjski (gol-razlika +11) i trećeplasirani Igman (gol-razlika -2).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)