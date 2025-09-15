Adžem poslije trijumfa za 104. rođendan Želje: Na 2:0 prošlo mi kroz glavu da uvijek gubimo na tim proslavama!

„Ovakve utakmice se ne dešavaju često i to u ovakvoj večeri, na rođendanskom slavlju...“ rekao je trener Željezničara poslije pobjede u derbiju protiv Borca.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Sarajevski Željezničar na najbolji mogući način obilježio je 104. rođendan – pobjedom 3:2 u velikom derbiju protiv banjalučkog Borca.

Izabranici Admira Adžema stigli su od 0:2 do 3:2 i preuzeli lidersku poziciju na tabeli, a trijumf je burno proslavio i trener plavih sa Grbavice.

"Izvinjavam se prvo gledaocima što su čekali na izjavu, morao sam proslaviti...", bile su njegove prve riječi u kameru Arenasport televizije poslije meča, a potom je nastavio: "Ovakve utakmice se ne dešavaju često i to u ovakvoj večeri, na rođendanskom slavlju. U istoriji tih nekih slavlja uvijek smo gubili i kad smo gubili 2:0 na poluvremenu to mi je prošlo kroz glavu. Ali u svlačionici smo napravili dogovor, napravili neke izmjene i uradili to što smo uradili"

.

Upravo su te izmjene donijele preokret, sva tri gola postigli su rezervisti. Pogađali su prvo Šošić i Cvetanoski, koji su bili strijelci i proljetos protiv Borca, a onda i Jaganjac za konačni trijumf.

"Ono što me raduje je da smo na sastanku pred utakmicu upravo potencirali da imamo igrače na klupi koji mogu da preokrenu tok utakmice. Motivacioni govor pred utakmicu su bili ti golovi (smijeh). Sve se potrefilo... Moram da se zahvalim navijačlima, ovo što oni rade to je jedinstveno za naše prostore. Volio bih da to potraje i da igrači uživaju u svemu ovome. Za 14 dana je derbi, nema bolje pozivnice", rekao je Adžem.

Željezničar je sada jedina neporažena ekipa u Premijer ligi BIH, a u dosadašnjem toku prvenstva dobili su derbije protiv Zrinjskog i Borca.

"To je bitno, pogotovo za igrače. Ja sma prije mjesec dana rekao da imamo zanimljivu ekipu i dan-danas stojim iza tih riječi. Ne želim da pravim teret, idemo utkamicu po utakmicu, a mislim da možemo mnogo", poručio je trener Željezničara.