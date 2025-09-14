Damir Hrelja uoči derbija na Grbavici: Da odigramo na visokom nivou i donesemo tri boda

U ponedjeljak uveče na rasporedu je derbi između Željezničara i Borca, a svoje viđenje meča dao je Damir Hrelja, prvotimac Banjalučana.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Uoči susreta sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Borca, fudbaler Banjalučana Damir Hrelja izrazio je optimizam pred derbi na Grbavici.

"Imali smo pauzu, reprezentativnu, gdje smo se dobro pripremali. Očekuje nas duel sa Željezničarom, koji smo detaljno analizirali. Znamo da nas čeka teška utakmica, svaki protivnik je izazovan, ali mislim da smo se kao ekipa dobro pripremili i nadam se da ćemo odigrati na visokom nivou i donijeti kući tri boda", poručio je Hrelja.

Igrač Borca, koji je ove sezone postigao tri, a asistirao kod još dva pogotka istakao je da individualni učinak nikada ne bi došao do izražaja bez podrške ekipe.

"Prije svega, moji golovi ne bi značili ništa bez ekipe. Ekipa je pokretač svega. U pripremnim utakmicama smo bili efikasni, gotovo svaku šansu smo pretvorili u gol i nadam se da ćemo i ovu utakmicu odigrati kvalitetno, vratiti se kući zadovoljni", zaključio je on.

Utakmica između Željezničara i Borca igra se u ponedjeljak od 21 čas na Grbavici, gdje će plavi proslaviti 104. rođendan, ali bez prisustva najvatrenijih navijača banjalučke ekipe.

Podsjetimo, Borac skoro tri godine nije slavio protiv Želje u Sarajevu, a trener crveno-plavih Vinko Marinović je poručio da njegov tim želi da nastavi pozitivnu seriju ove sezone u kojoj je vezao tri pobjede.

Njegov kolega sa klupe Želje Admir Adžem pohvalno je govorio o napadu Banjalučana, ali i istakao da "Borac ima određene slabosti, koje će pokušati da iskoristi".

U svakom slučaju, očekuje nas zanimljiva utakmica koju će suditi Haris Halkić, arbitar iz Sanskog Mosta.

(MONDO)