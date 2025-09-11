logo
Navijači Borca neće na Grbavicu: Poznato i zašto

Borac neće imati podršku svojih navijača na Grbavici.

Lešinari Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Veliki derbi sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, 15. septembra, će na Grbavici odigrati Željezničar i Borac.

Sigurno da nas čeka fantastična atmosfera na Grbavici, a navijači Željezničar će imati dodatni motiv da dođu na stadion, s obzirom da će na tribinama zajedno proslaviti 104. rođendan ovog kluba.

Međutim, kako Mondo saznaje na Grbavici neće biti navijača Borca!

Razlog za ovakvu odluku su nova pravila, na koja popularni "Lešinari" nisu pristali. Prema pravilima onaj ko kreće na gostovanja mora imati lični dokument (ličnu kartu) sa sobom pri ulasku u autobus na polasku. Uslijedilo bi legitimisanje nakon kojeg bi se pravili spiskovi putnika, a isti bi bili dostavljani MUP-u u koji navijači putuju.

Zanimljivo da gostujući navijači nisu bili prisutni ni u nedavnom duelu Željezničara i Zrinjskog, a isti slučaj će biti i u ovom kolu na Grbavici.

