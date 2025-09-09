logo
Željezničar na derbiju protiv Borca slavi 104. rođendan: Idealna prilika za punu "Grbavicu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Borca u ponedjeljak uveče od 21 čas biće gosti sarajevskom Željezničaru u derbiju sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

_C4A7537.JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Osim tradicionalnog rivalstva, kao i činjenice da će to biti duel lidera i drugoplasiranog tima šampionata BiH, meč na "Grbavici" biće poseban i što će Željo baš tada proslaviti 104 godine postojanja.

"Biće to idealna prilika da još jednom napunimo 'Grbavicu' na ovom meču zajedno ćemo proslaviti 104. rođendan voljenog kluba", saopšteno je iz sarajevskog Željezničara.

U posljednjih 10 susreta u Premijer ligi BiH (do 2024.), svaki klub pobijedio po četiri puta, s dva remija, a prethodne sezone Željo je vrlo izvjesno spriječio Banjalučane da stignu do titule i to golom Madžida Šošića u osmom minutu sudijske nadoknade.

Upravo će to biti jedan od motiva crveno-plavih da se revanširaju domaćoj ekipi.

(MONDO)

